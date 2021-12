-Publicidad-

El Fútbol Club Barcelona, por primera ocasión en 21 temporadas, quedó eliminado de la Champions League (CL) en la etapa de grupos de la competición, quedando en el tercer lugar de su sector, conformándose con el boleto a la Europa League.

Este miércoles 8 de diciembre, el conjunto blaugrana visitó el Allianz Arena del Bayern Múnich para su duelo por la última jornada de la fase de grupos de la máxima competición de clubes europeos. Para dicha cita, el Barcelona necesitaba de una victoria para que avanzara a los octavos de final con el segundo de los dos cupos del grupo “E”, o que en su defecto que el Benfica no ganara su partido con el Dinamo de Kiev.

Sin embargo, para este encuentro, el equipo alemán, con goles Thomas Müller, Leroy Sané y Jama Musiala, terminó dejando fuera de competición a los catalanes, a lo que se le sumó el triunfo de la escuadra portuguesa por 2-0 contra el Dinamo, colocando al Bayern como líder del sector con paso perfecto y 18 unidades, al Benfica con 8 puntos como sublíder, mientras que el equipo “Culé” se quedó con la tercera plaza con 7 puntos, y ya en el fondo los ucranianos con sólo una unidad.

Esta situación causó furor en los aficionados al deporte, pues el Barça no se veía eliminado en una primera ronda de la Champions desde la temporada 2000-01, cuando para aquella ocasión compartió sector con el Milán de Italia, el Leeds United de Inglaterra y el Besiktas.de Turquía.

En dicha campaña, el los “Rossoneri” se impusieron con el primer lugar con 11 puntos, avanzando a la siguiente fase junto al Leeds que finalizó segundo con 9 unidades, y al igual que en esta 2021, dejando a los «Blaugranas» en el tercer puesto con 8 puntos, mandándolos a la Copa de la UEFA, actual Europa League tras su nombramiento en 2009, mientras que en el cuarto peldaño quedó el Besiktas con 4 puntos.

