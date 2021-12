-Publicidad-

De los 404 millones de pesos que fueron reorientados del proyecto de Presupuesto de Egresos del estado para el 2022, aprobados en comisiones, 100 millones serán para mantenimiento y operación de la Estrella de Puebla, ya que tiene dañada la base.

Así lo señaló, en entrevista, el diputado Fernando Sánchez Sasia, presidente de la Comisión de Presupuesto y Crédito Público, quien señaló que los recursos que se reorientaron fueron principalmente del Ramo 1000, lo cual “estuvo justificado” por la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF).

Recordó que la noria se encuentra parada, ya que no puede funcionar mientras tenga la base dañada, por lo que con ese presupuesto se reparará, así como otras acciones a dicha atracción ubicada en la zona de Angelópolis.

“Lo que se expuso es para darle mantenimiento, dijeron que no está en uso, yo no me he subido, un servidor nunca se has subido ni se subirá, entiendo que está deteriorada, es para efecto de poder sostener en el mismo lugar la estrella”, resaltó.

Dijo que previamente a que el proyecto se votara en la comisión durante esta madrugada, tuvieron una mesa de trabajo de más de tres horas en la que se escucharon opiniones y propuestas de todos los diputados, entre ellos los del PAN y el PRI, no solo de los integrantes, sino de los que no lo son.

50 mdp para el C5 de Cuautlancingo

El legislador morenista comentó que además recursos que se reorientaron a la estrella, también fueron 50 millones para mejorar el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5) y equiparlo con mayor tecnología, así como 15 millones para acciones en materia de protección civil.

Sánchez Sasia comentó que una vez que se apruebe en el pleno del Congreso local, que será el jueves en sesión ordinaria, se publicará el documento para que pueda ser consultado.

En octubre pasado, el gobernador Miguel Barbosa Huerta descartó que se abra la Estrella de Puebla (que costó 400 millones de pesos en el sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas) debido a que su base se quebró y su reparación asciende a los 100 millones de pesos.

Por ello, dijo que no es posible abrirla al público porque representa un riesgo y podría causar un accidente debido a que la administración pasada no le dio mantenimiento, además de que se sustituyeron las 22 piezas que fueron robadas por parte de extrabajadores, las cuales formaban parte de una góndola de la rueda.

