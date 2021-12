-Publicidad-

EL 31 de marzo de 2022, se cumplirá 8 años de que José Armando Juárez García salió de su casa en la junta auxiliar de Chachapa, en Amozoc, a jugar fútbol con otros amigos, pero su familia no lo volvió a ver; la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha dado avances del caso.

Su mamá, María del Rosario García Luna, aún lo recuerda, pues a sus 17 años al momento de su desaparición, se dedicaba a la albañilería para ayudar en su casa, pero desde aquel lunes, cerca de las 6 de la tarde, lo último que escuchó de él fue que “iba a ir a las canchas”.

Relató a este medio que se fue con otros cuatro amigos, con los que “más jalaba”, sin embargo, nunca más regresó, y aunque lo llamó de forma constante a su celular a las 7, 8 y 9 de la noche, no contestó; ese día, María del Rosario no pudo dormir ante la preocupación.

Al día siguiente, fue a buscarlo, pero no tuvo suerte, por lo que acudió a las casas de las personas con las que se fue, donde tampoco obtuvo respuesta, además de que éstas, a los pocos días, dejaron la demarcación y hasta la fecha se desconoce a dónde se fueron o por qué lo hicieron.

Dijo que acudió a la FGE a poner la denuncia, donde le informaron que debían pasar 72 horas de ley para poder hacerla, pero de nada ha servido, pues los avances son nulos y solo lo han traído “a la vuelta y vuelta” sin que le den al menos un indicio de la investigación por el caso de su hijo.

Comentó que, a tantos años de los hechos, ya no busca culpables, sino solo saber si su hijo está bien, si se encuentra vivo o si está mal, para ayudarlo, pues “lo único que busca” algo que le ayude a encontrarlo pasa volverlo abrazar.

“Las autoridades nos traen nos llevan, que sí, que no, no nos dan avances, yo quisiera saber dónde está, hasta la fecha, nada, para que nos hicieran caso contraté un abogado, porque para una madre pues querer saber de él es lo que le importa, solo me acaso dinero y ya no hubo avance, por eso mejor lo deje así”, asentó.

“Colectivo se movido más que FGE”

García Luna comentó que pidió a la FGE que le dieran un oficio para que acudiera a Telcel y se localizara el celular de su hijo, pero nunca obtuvo respuesta, a pesar de que con el teléfono podría conocer dónde fue la última vez que él estuvo.

Afirmó que Armando nunca tuvo problemas con alguien, ya que era muy tranquilo, ni tampoco tenía novia, por lo que desconoce que le pudo haber pasado, pues han sido más de 7 años que no ha festejado su cumple ni tampoco cortado un pastel con él.

Refirió que a la Fiscalía “ya no le pedí nada”, pues en 7 años no ha hecho algo al respecto, al tiempo de criticar que por ser “pobre” pareciera que el trato es desigual, pues dijo que si el desaparecido fuera hijo de alguien importante o con dinero “hasta con aviones” lo buscarían.

“Qué tranquilidad tenemos de vivir así, una vez le dije que porque no es su sangre o su familia lo buscan, nosotros como gente humilde y gente pobre no tenemos derechos, todos tenemos sentimientos, por más humilde que sea la gente nos deben poner atención”, recriminó.

Por ello, dijo que decidió sumarse al Colectivo “Voz de los Desaparecidos” y, aunque tampoco ha encontrado a su hijo, al menos han hecho más acciones que la Fiscalía.

