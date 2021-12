-Publicidad-

El titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez y el encargado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos, Troy A. Miller, se reunieron hoy para coordinar acciones respecto a las solicitudes de asilo.

La reunión se llevó a cabo en el marco de la implementación de la sección 235(b)(2)(c) de su Ley de Inmigración y Nacionalidad en la frontera entre ambas naciones; como producto de dicho reunión se informó que no se aceptará a la población que no tenga un citatorio para acudir a su audiencia en la corte migratoria, o bien cuya solicitud de refugio no haya sido aprobada.

Se comunicó que en atención a las medidas contra la Covid-19, se requerirá a aquellos que ingresen a audiencia un documento que establezca el estado de salud de la persona y su vacunación, en este sentido te recordamos que ya puedes solicitar tu certificado de vacunación, que es totalmente gratis.

-Publicidad-

De igual forma se expresó que la suma de esfuerzos de ambas instancias se sustenta en el respeto y salvaguarda de los derechos de quienes esperan en suelo mexicano una resolución a su petición de asilo en territorio estadounidense.

Editado por Dulce Claudia Rojas Zepeda