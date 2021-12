-Publicidad-

El boleto ganador del premio especial de la Lotería Nacional de este 2021, una casa frente al mar en la playa Espíritu, en Sinaloa, se vendió en la Ciudad de México y correspondió al billete Número 1 211 497, aquí te compartimos la lista completa de los ganadores.

Con esta iniciativa del Gobierno Federal se permitirá reorientar los recursos a Playa Espíritu en Sinaloa y redefinirlo como un destino ecoturístico, para beneficiar a sus habitantes.

El sorteo se realizó el domingo 5 de diciembre de 2021, los primeros cuatro premios se atribuyeron a boletos que se vendieron en la capital del país.

El segundo premio en efectivo de cinco millones de pesos, correspondió al billete de No. 1 307 767, el tercer premio en efectivo, también con valor de cinco millones de pesos, correspondió al billete de No. 1 793 790, el cuarto premio en efectivo, también con valor de cinco millones de pesos, correspondió al billete de No. 0 369 473.

La lista con los premios y reintegros se encuentra en: https://www.lotenal.gob.mx/Comercial/Listas/granespecial252.pdf

El sorteo 252 contó con un total de 20 mil premios en especie y efectivo, con valor total de 297 millones 866 mil 198 pesos.

Al evento asistió como invitado especial el director Corporativo Jurídico del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), Miguel Manuel Ramírez Mandujano.

En representación del director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, el gerente de Diseño de Planes, Pedro Huerta Illescas señaló que este sorteo pone al alcance de los mexicanos diversos lotes rústicos.

