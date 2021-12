-Publicidad-

Entre los pasillos del Congreso del Estado de Puebla, hay molestias con uno de los diputados locales, que en los últimos días se siente esculpido por Dios, que por eso, según dicen, nadie merece su saludo.

Daré algunas unas pistas y ustedes saquen sus respectivas conclusiones.

Se siente intocable porque le ganó a Antorcha Campesina en la pasada elección de junio en uno de los distritos de Puebla capital.

En sus redes sociales se exhibe como el gran influencer de la época en Puebla.

También lo critican porque dejó en el olvido algunos de sus colaboradores que, en la pasada campaña electoral, se rasgaron las vestiduras para que ganara su diputación local.

Él no debe olvidar que su estancia por el Congreso del Estado solo es de paso; por lo tanto, no debe perder el piso, porque de lo contrario vivirá lo mismo que otros ex legisladores, que hoy ni sus luces.

¿Ya saben de quién hablo?

Y en otros temas, en Cuautlancingo hay personas que no entienden que estamos en épocas navideñas, que por eso el niñito Jesús tiene que nacer en sus corazones y dejar de hacer tanta maldad.

Me refiero a Sandra González Torres, quien dice ser secretaria del sindicato de trabajadores del ayuntamiento de Cuautlancingo, el cual se creó en la administración de Guadalupe Leal.

Y aunque no lo quiera reconocer, apenas recibió un revés en una presunta denuncia laboral que interpuesta en la Junta de Arbitraje.

No lo diga en voz alta, pero a este reportero le contaron que solo hizo el ridículo, pues llegó a estas oficinas el 02 de diciembre, presentó su denuncia y le dieron carpetazo a la misma, porque no cumple con los términos jurídicos para proceder.

Los seguidores de Sandra González también deberían abrir los ojos y no permitir que siga lucrando con ellos, principalmente algunas personas que tienen la promesa de que serán reinstaladas en el actual ayuntamiento a cargo de Filomeno Sarmiento.

Y hablando del actual alcalde de Cuautlancingo, a este reportero también le contaron que van en contra de los polis golpeadores que fueron evidenciados en este espacio por agredir a ciudadanos sin justificación alguna en la Junta Auxiliar de San Lorenzo Almecatla.

La contraloría interna de aquel municipio ya investiga los hechos y se espera que en breve, se den a conocer las amonestaciones en contra de los uniformados, que dejaron lesiones en una de las víctimas.

Hasta aquí mi reporte.

Recuerden escribir a chucholemus58@gmail.com

LA FRASE

«La lealtad no depende de las circunstancias porque es de la permanencia de los principios».

Francisco Garzón Céspedes

