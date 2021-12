-Publicidad-

La decisión de retomar las obras de rehabilitación en el mercado de Amalucan corresponden a la Sedatu federal y ayuntamiento de Puebla, señaló el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

Ante la petición de locatarios que venden en carpas frente a dicha central de abasto para que se retomen las obras, el mandatario recalcó que dicho proyecto de obra pública está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedatu).

Aseguró que se decidió que el proyecto se realizará sin opinión del gobierno del estado y recordó que inició con la administración municipal pasada, sin embargo, los conflictos entre comerciantes inconformes y autoridades lo frenaron.

Aunque dijo desconocer cuál sea el plan del actual gobinero municipio, por la mañana, el edil Eduardo Rivera Pérez sostuvo que el ayuntamiento está dispuesto a hacer una intervención en el inmueble, pero para ello deben ponerse de acuerdo todos los locatarios.

Esto luego de que el jueves pasado alrededor de 50 comerciantes que se encuentran instalados abajo del puente vehicular que está frente al mercado, realizaron una protesta para exigir que se ejecute la obra, pues no van a regresar al inmueble porque está en malas condiciones.

Cabe mencionar que en febrero pasado, con la administración de Claudia Rivera Vivanco, el gobierno del estado señaló que el ayuntamiento de Puebla no contaba con el permiso de impacto ambiental para la remodelación del mercado Amalucan, pues no les han presentado el proyecto ejecutivo, por lo que no pueden empezar los trabajos.

