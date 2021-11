FIFA presenta el rol de juegos del Mundial de Clubes 2021

-Publicidad-

Monterrey comenzará su camino en el Mundial de Clubes 2021 ante Al-Ahly de Egipto en los cuartos de final del certamen. En caso de avanzar a las semifinales, el conjunto mexicano enfrentaría a Palmeiras, campeón de la Copa Libertadores.

Este lunes, se celebró el sorteo del Mundial de Clubes 2021, mismo que se disputará entre el 3 y 12 de febrero del 2022. El certamen iniciará con el duelo entre Al-Jazira, equipo de Emiratos Árabes, país organizador, y el Auckland City de Nueva Zelanda.

Los Rayados, monarca de la Liga de Campeones de la Concacaf, entrarán en acción hasta la segunda ronda del certamen, en los cuartos de final, instancia en la que enfrentarán a Al-Ahly de Egipto, reciente campeón de la Liga de Campeones de la Confederación Africana de Futbol.

Cabe resaltar que el Al-Ahly disputará su segundo Mundial de Clubes de manera consecutiva, pues también estuvo en la edición del 2020, en la que Tigres fue el representante de la Concacaf.

En aquel certamen, el actual rival de Monterrey, se quedó con el tercer lugar. Al-Ahly pasó 1-0 sobre Al-Duhail de Catar, en los cuartos de final, pero posteriormente perdió 2-0 contra el Bayern Múnich en las semifinales, sin embargo, sorprendió en el duelo por el tercer sitio y venció en penales al Palmeiras.

Monterrey tiene un panorama similar al que Tigres tuvo en la edición del 2020, pues en caso de avanzar a la semifinal, también se enfrentarían al Palmeiras, rival al que los felinos superaron con marcador de 1-0 y en la final perdieron 1-0 ante el Bayern Múnich, quien en ese momento era el campeón de la Champions League.

🛣 The path to the #ClubWC 2021 trophy is set 🔒

🏆 Who will be hoisting the cup on 12 February? 🤔 pic.twitter.com/KZzTYoubyG

— FIFA.com (@FIFAcom) November 29, 2021