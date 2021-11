Barbosa aplaca a “gallitos” de Coparmex sobre Udlap

-Publicidad-

Durante la toma de protesta del presidente de la Coparmex local, Rubén Furlong Martínez, el gobernador Miguel Barbosa Huerta aplacó a empresarios que exigieron se devolviera el campus de la Udlap; no es un tema del gobierno, les respondió.

Cuando el mandatario poblano hablaba sobre el combate al Covid-19 y que había invertido su administración 3 mil millones de pesos sin recibir apoyo de la Coparmex, entre los asistentes empezaron a hacer señalamientos sobre el caso de la universidad mencionada, a lo cual el mandatario hizo una pausa en su discurso para pedirles que pasaran al frente quienes emitían consignas.

El jefe del ejecutivo continuó y aclaró el caso de la institución que se encuentra en San Andrés Cholula, “la Udlap sigue funcionando como ha estado haciendo con esa lógica…”

El discurso de Barbosa Huerta fue interrumpido por un “¡no!” de algunos invitados, lo que causó molestia en él: “A ver señores no vine a debatir, a mí no me van a impresionar”.

El expresidente saliente de Coparmex, Fernando Treviño Núñez tuvo que acercarse al gobernador para tomar el micrófono y pedir a los socios que gritaban que tuvieran respeto.

“En la Udlap no tiene injerencia el gobierno, de dónde sacan ustedes que yo devuelva a la Udlap. Es un tema de fundaciones y si no lo habían leído, aquí está la verdad”, ahondó.