Ante la posible llegada de la cuarta de Covid-19 en Puebla, el gobernador Miguel Barbosa Huerta advirtió que la entidad no volverá a parar sus actividades económicas y sociales, pero reiteró que la gente debe de acostumbrarse a vivir con la pandemia.

En su habitual conferencia de prensa, comentó que los poblanos deben estar preparados para un aumento de contagios de coronavirus en las próximas semanas, reiterando que deben de acostumbrarse a cuidarse en todo momento de la cotidianidad.

Señaló que, con el avance de la vacunación, ahora la entidad está en mejores condiciones para enfrentar cualquier ola, de la intensidad que sea.

Además, aclaró que el decreto para pedir el certificado de vacunación contra Covid-19 será solo para lugares públicos cerrados y no abiertos, como en los parques o zócalos.

«En Puebla, jamás se va a obligar a vacunar a alguien pero sí podemos establecer una restricción para que, quien no esté vacunado, no acceda a lugares públicos cerrados, no abiertos, pensar en no dejarlos acceder a lugares públicos abiertos significaría una violación a la garantía de transito”, manifestó.

En su participación, José Antonio Martínez García, secretario de Salud del estado, indicó que, en un día, Puebla tuvo 25 casos nuevos y nueve muertes por coronavirus, por lo que suma un acumulado de 122 mil 717 contagios y 16 mil 137 defunciones desde el inicio de la pandemia.

Actualmente, agregó, hay 196 casos activos distribuidos en 20 municipios, con 139 hospitalizados en todo el sector salud estatal, de los cuales 34 están conectados a un ventilador médico.