Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en San Lázaro y papá del edil de Tecamachalco, Ignacio Mier Bañuelos, pidió no especular ni hacer juicios anticipados por el asesinato de tres ministeriales en dicho municipio y, esperar a que concluya la investigación.

Entrevistado en la Ciudad de México previo a entrar al Palacio Nacional, le líder de los diputados morenistas manifestó que se debe respetar el Estado de Derecho y dirimir el proceso conforme a las atribuciones que le corresponden a la Fiscalía General del Estado (FGE) y no a otros intereses.

Sostuvo que se debe esperar a que, con “plena autonomía”, la FGE concluya con las indagatorias, integre la carpeta de investigación y posteriormente sea presentada ante el Poder Judicial para que sea en éste donde se resuelva el caso.

“Yo creo que no es conveniente ni prudente, porque no se lo merecen ni los deudos ni las víctimas, de especular, de hacer juicios anticipados, de dictar sentencias, vivimos en un Estado de Derecho y que se dirima conforme a un proceso justo y no a otros intereses que pueden ser legítimos, pero que pueden violentar el caso”, asentó.

En ese tenor, Mier Velazco descartó hablar de este tema con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que reiteró que se debe respetar el trabajo de la fiscalía

“Yo me puesto primero por lamentar profundamente esto, expresar mi solidaridad, es algo muy lamentable, pero también a que con plena autonomía la fiscalía realice las investigaciones”, expresó.

Es de mencionar que el pasado viernes por la noche, tres agentes ministeriales fueron asesinados por policías municipales y a decir del titular de la FGE, Gilberto Higuera Bernal, los disparos fueron en la cabeza por lo que quien lo hizo tuvo definición de tito.

Debido a esto, se encuentran detenidos el secretario de Seguridad, Alejandro Santizo Méndez, y a su escolta, además de 12 elementos, quienes se encontraban de turno, mientras se realizan las investigaciones del caso.

