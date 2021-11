Que pena, que todo siga igual de la misma manera

-Publicidad-

Trágico fin de semana para los cuerpos policiales en el Estado de Puebla, que están de luto por la inútil muerte de tres compañeros, agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado, provocadas por diversos factores que no se ha hecho nada por resolver.

Por una parte, la terrible corrupción e infiltración de la delincuencia en los cuerpos policiales, y por otras y varias razones, el contratar personas totalmente ignorantes y probadamente con antecedentes de quejas por manejos turbios de la seguridad, como lo fue en la administración pasada con la protegida de Claudia la inservible aspirante a presidenta.

Por otra parte, en esta administración, el contratar neciamente y de nuevo una persona como encargada de la seguridad de la cuarta ciudad más importante del país, que no tiene ninguna experiencia operativa en el ramo, aparte de haber sido de las protegidas de Amadeo Lara Terrón de triste memoria, si esto fuera poco, también de poner personas que son manejadas y recomendadas por el mismo Vázquez Rosains, frustrado aspirante a la Secretaría de Seguridad, que jura y perjura que Puebla no le interesa para nada, pero que se mete más de lo que nos imaginamos con la tolerancia del actual Presidente Municipal, que por experiencia debería de saber que esas necedades, emberrinchamientos y amiguismos no funcionan, de hecho a él mismo no le funcionaron en su pasada oportunidad como presidente municipal, y la otra opción es igualmente peligrosa pues cabe la posibilidad que el mismo no sepa que se hace con la seguridad en el municipio, ya le pasó una vez.

Por otra parte en nuestro estado, el contratar en Tecamachalco, una de las entidades mas importantes de nuestra entidad, e inmersas en el llamado Triángulo Rojo, por el problema del robo de hidrocarburos, a una persona que se significo por su desatención a la Seguridad Pública en Puebla Capital, y en su asociación de una importante empresa de seguridad privada, en donde tuvo grandes y sonados fracasos, además de gran cantidad de problemas que mucho dejaron que desear de su honestidad en el desempeño de su trabajo, desembocando en ésta semana que recién pasa, en la muerte de compañeros policías que dejan en el desamparo a el mismo número de familias.

Además de lo anterior, se corre el peligro de abrir heridas viejas que ya se habían cerrado en la clásica rivalidad entre cuerpos policiales, que no debería de existir, pero se da, y todos lo sabemos, en gran parte, por la ineficiencia de los mandos que, en lugar de coordinar, dividen separan y lastiman.

Que dolorosas son las declaraciones del Fiscal de Puebla Gilberto Higuera Bernal, dolorosas y fuertes, pero que requieren análisis y una investigación a fondo en donde a la letra dice, según e-consulta de este Domingo 21 de noviembre de 2021:

“El fiscal General de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, reveló que los tres agentes de investigación asesinados el viernes en Tecamachalco por policías municipales recibieron disparos en la cabeza desde una posición estratégica, por lo que habría sido un ataque directo y no una confusión, como afirmó el alcalde morenista Ignacio Mier Bañuelos.”

Por último es evidente que las últimas administraciones en los tres órdenes de gobierno que nos competen, no han logrado, o no han querido crear e implementar verdaderos protocolos de trabajo en conjunto, de manera tal, que estos “errores” o acciones fundamentadas en la corrupción, no se vuelvan a repetir, que de verdad, se exija que quienes estén al mando de las corporaciones, provengan precisamente de las filas policiales y con una carrera y experiencia en la seguridad, real y verificable, si así, muchas veces sale mas caro el caldo que las albóndigas, y las cosas no funcionan como deberían en detrimento de nuestros policías de corazón y de una ciudadanía harta de tanta delincuencia y mandos que no les alcanza el cerebro para tomar acciones correctas y no piensan en otra cosa que en sus negocios que tratan de hacer como a la inútil Lulú además de otras y otros como ella.

Que triste es que en las administraciones actuales no chequen a sus mandos responsables de la Seguridad “Piedra angular de la Gobernabilidad del Estado” y como en el caso de Puebla Capital, pareciera que hicieron un pacto de no agresión con sus autoridades salientes y no tratan de aplicar la ley como su investidura requiere, si aquí es así, no sería nada raro que en otros municipios sea igual o peor, a que le temen, o que esconden, es una tristeza que no se haga nada y solo se cierre los ojos como los avestruces o se volteen a otro lado como lo hace nuestro actual presidente municipal y muchos otros de nuestra entidad.

Por lo pronto, hoy ya no llegaron a trabajar tres compañeros policías a la Fiscalía cuyas vidas son tan importantes como la de cada uno de todos los mexicanos, y lo peor, es que tampoco llegaran mas a sus hogares con sus esposas y con sus hijos y como dijera León Felipe, “que pena que todo sea siempre igual y de la misma manera”

¿O no?

Juzgue Usted

