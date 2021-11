«Contratiempo» en boda de Santiago Nieto y las fortunas de las mineras

-Publicidad-

Riqueza nacional en manos privadas // Ocho megamillonarios = 20 por ciento del PIB // Minería y banca, base de sus fortunas

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que ricos, riquísimos, con fortunas conjuntas que equivalen a 20 por ciento del producto interno bruto mexicano, ocho barones–cabezas de sus respectivas familias– han amasado su fortuna con la ayuda de importantes negocios en dos sectores tradicionales: minería y servicios financieros, los negocios más rentables en el país, o lo que es lo mismo, con bienes y servicios de la nación concesionados a particulares. La Jornada (Braulio Carbajal) lo reseña así: Las ocho familias con negocios en minería y servicios financieros cuentan con una fortuna conjunta de 131 mil 300 millones de dólares. Para dimensionar, al tipo de cambio actual de 20.50 pesos por dólar, su riqueza asciende a cerca de 2 billones 700 mil millones de pesos, equivalente a 20 por ciento del PIB del país, o a más de la mitad de los 5 billones de pesos que tienen ahorrados 70 millones de mexicanos para su retiro. Dichas familias mexicanas sustentan sus fortunas en la minería y en la banca; en contraste, ocho de las 10 personas más acaudaladas del mundo han conseguido su fortuna gracias a la tecnología (Elon Musk, con Tesla; Jeff Bezos, con Amazon; Bill Gates, con Microsoft; Larry Ellison, con Oracle, y Larry Page, con Google, entre otros).

¿Nombres? Los de siempre: Carlos Slim (Banco Inbursa y Minera Frisco); Germán Larrea (Grupo México y Banamex) ; Ricardo Salinas Pliego (Banco Azteca y Minera Los Cardones); Alberto Bailleres (Peñoles y ex dueño de Banca Cremi); Antonio del Valle Ruiz (Banco Ve por Más, uno de los ganadores de la licitacióndel Banco Internacional, ahora HSBC; la familia estuvo ligada a Bancomer en tiempos de Manuel Espinoza Yglesias y a Agustín Legorreta en Banamex; ex presidente de los banqueros que operan en el país); Carlos Hank Rhon (hijo de El Profesor, Banco Interacciones hoy ligado a Banorte); Roberto Hernández Ramírez, evasor fiscal, cofundador de Accival Casa de Bolsa y accionista de Citibanamex; Rufino Vigil González, con Industrias CH, que si bien no es una compañía minera, es una de las principales productoras de acero del país.

Santiago Nieto: boda y escándalo

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que el tema da para una serie de las que se difunden a través de Netflix. Buscador de la mayor discreción para su boda, Santiago Nieto Castillo, el muy mediático funcionario mexicano responsable de prevenir y combatir el lavado de dinero, organizó su enlace matrimonial en Guatemala, en cuyo aeropuerto agentes revisaron un vuelo privado de convidados a la fiesta y encontraron 35 mil dólares no declarados.

A partir de ese incidente se detonó un escándalo que significó la renuncia de la secretaria de turismo de la Ciudad de México, Sara Paola Gálico Félix Díaz, la develación de nombres de algunos de los invitados relevantes (varios de ellos, susceptibles de ser investigados por el personaje matrimoniado) y la aparición en escena de Juan Francisco Ealy Ortiz, el director de El Universal, uno de los diarios a los que el presidente de la República menciona con frecuencia de manera negativa.

Aun cuando se ha dicho que eran para atención médica de Ealy Ortiz los miles de dólares detectados en el avión particular (repartidos en siete sobres, como si fueran un regalo para los viajeros invitados; costumbre de reparto de dinero en efectivo que algunos conocedores de la élite de ese diario adjudican a su director), el tema ameritaría un ejercicio de transparencia del riguroso Nieto Castillo, a fin de no quedar entrampado en historias oscuras a cuenta de ceremonias y hechos que ya no quedaron solo en el ámbito de lo privado o familiar.

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Exento. Existen políticos en México a quienes la pandemia ha redimensionado, gracias a su capacidad de respuesta. Éste es el caso de Zoé Robledo, director del IMSS, quien durante su comparecencia ante las comisiones de Salud y Seguridad Social del Senado informó que el instituto le ha cumplido al pueblo de México en esta etapa de alerta sanitaria, y salió airoso en su cita ante legisladores. Robledo explicó que tras el déficit heredado en número de camas y consultorios, el presupuesto en inversión física ha aumentado 49% y para atender la emergencia se construyeron 19 hospitales, que se quedarán para la atención regular. Ninguna pandemia es capaz de sacudir instituciones bien hechas y mejor dirigidas. Ninguna.

2. Palabras para afuera. Publicó en su cuenta de Twitter la morenista Yeidckol Polevnsky: “Que quede claro que en Morena somos honrados, somos honestos, somos austeros, no mentimos, no robamos y no traicionamos”. Y sus palabras pronto fueron desmentidas. No sólo las redes sociales se tapizaron de ejemplos que la contradicen, sino que, inclusive, le recordaron ciertos pasajes de su trayectoria política, como cuando, en junio de 2020, a pocos días de dejar la dirigencia nacional de Morena, la secretaria general, Polevnsky, ordenó a la Secretaría de Finanzas del partido el pago de 395 millones de pesos a dos empresas por contratos de obras de remodelación y mantenimiento de inmuebles que nunca se llevaron a cabo. ¡Zoc!

3. Pasos agigantados. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una inversión de 60 mil millones de pesos para la construcción de una planta coquizadora en la refinería de Tula, para abastecer las gasolinas que demanda el mercado interno. Apuntó que dicha instalación producirá 30 mil barriles diarios de combustible y, con ello, dijo, México dejará de importar gasolinas en 2023, con la producción de las seis refinerías existentes, la nueva de Dos Bocas y la comprada a Shell en Texas. “No vamos a estar vendiendo petróleo crudo y comprando gasolinas, lo que se hizo durante años, así era la concepción, la mentalidad tecnocrática corrupta que prevaleció durante cuatro décadas”, expresó. De prisa, el tiempo se acaba.

