Robo de identidades y Rosario Robles simula ser presa política

Europa entregó su soberanía energética// Tarifas eléctricas: consumidores a oscuras// Libertad de mercado=zorro en el gallinero

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que privatizadores a ultranza, creyentes de que el Estado sólo debe ponerse al servicio de las grandes corporaciones (nacionales y foráneas) y no de la ciudadanía que los eligió, los gobiernos europeos pasan las de Caín para justificar la no intervención, el respeto a las reglas, el déjelas, que ya pasará y el sacrosanto mercado (entelequia ésta impuesta por los intereses económicos de las empresas a las que no quieren tocar ni con el pétalo de una rosa), mientras las tarifas eléctricas que cobran esos consorcios alcanzan niveles estratosféricos y los consumidores deben vivir en tinieblas, porque, según dice la autoridad, se trata de un asunto pasajero.Crearon el Frankenstein y ahora no quieren ni saben cómo meterlo en cintura.

Desde las muy desarrolladas y primermundistas tierras europeas llega la noticia: nueve países de la Unión Europea, entre ellos Alemania, unieron fuerzas para decir que no apoyarán una reforma al mercado energético.La crisis que está impactando los recibos de luz de comercios y consumidores ya es reconocida por los líderes de la UE, pero ha resultado problemático establecer una respuesta común dentro del bloque de 27 estados miembros para lidiar con su golpe ( La Jornada).

Por si fuera poco, “como se prevé que el aumento de los precios energéticos dure hasta finales de la próxima primavera (finales de marzo de 2022), los países miembros acordaron la semana pasada que una serie de medidas propuestas por la rama ejecutiva de la UE, in-cluyendo el pago de recibos a plazos y recortes de impuestos, deberían implementarse para abordar los efectos a corto plazo. Como los mercados energéticos tienen impulsores globales, debemos ser cautelosos antes de ‘in-terferir en el diseño de los mercados energéticos internos’, escribieron los nueve países en un comunicado ayer. Necesitamos un mercado energético de la UE bien integrado que funcione basado en mecanismos de mercado –transparentes y competitivos– y buenas interconexiones como parte de la solución para fortalecer la resiliencia de los impactos en precios” ídem).

Rosario, expediente mayor

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que Rosario Robles Berlanga está en campaña mediática. Según sus palabras, en resistencia civil pacífica. Trata de demostrar que es una presa política y que hay una venganza en su contra, por lo cual es mantenida en prisión bajo criterios judiciales que considera insostenibles.

Del conjunto de señalamientos generales que hizo ayer en dos entrevistas periodísticas, destaca la puntualización respecto a presuntas intenciones, ha de suponerse que de personajes de la Fiscalía General de la República a los que no identificó con nombres y apellidos, los cuales habrían pretendido que incriminara a Luis Videgaray, virtual vicepresidente sustituto de 2012 a 2018, y a Enrique Peña Nieto, ocupante formal del poder asentado en Los Pinos.

La experredista y exjefa sustituta del gobierno capitalino asumió una postura declarativamente enhiesta, asegurando que ella, por ser quien es, no cumpliría esa función delatora y que no intercambiaría su libertad personal por acusaciones hacia Videgaray y Peña sobre hechos que no le constan. No sería ella como Emilio Lozoya.

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Razones. El titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, detalló que han detectado casos de jóvenes no registrados ante el SAT a quienes les roban la identidad para abrir cuentas bancarias sus nombres y poder mover millones de pesos. Y de eso precisamente van las propuestas de la Ley de Ingresos para 2022 y la Miscelánea Fiscal, “orientadas a fortalecer la prevención en materia fiscal y la creación de una cultura tributaria para proseguir el combate a la corrupción y a la impunidad”, afirmó el procurador fiscal. Nada que temer. El nuevo régimen simplificado de confianza para personas morales se traducirá en simplificación administrativa, disminución de deducciones y un ganar-ganar para el país. Sabe lo que hace el procurador fiscal.

2. Líder. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que con motivo de la conmemoración del Día de Muertos suspenderá sus conferencias matutinas durante primero y 2 de noviembre. Dijo que se trata de días importantes para todos los mexicanos y que los aprovechará para escribir los discursos que pronunciará ante la Organización de las Naciones Unidas y en el aniversario de la Revolución Mexicana, el 9 y 30 de noviembre próximos. Aclaró que estará en su tierra y pendiente de lo que suceda en el país. “Son días muy especiales, son parte de nuestras tradiciones, de pensar en nuestros difuntos (…) Vamos a estar sin actividad”. Discurso internacional que posicionará al mandatario ante los ojos del mundo. A la espera.

3. Una tras otra. Las acciones en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México continúan sin descanso. Todos los días la urbe registra los movimientos exitosos de la policía y caen más delincuentes con armas o drogas. Gracias al trabajo conjunto de los oficiales capitalinos, al mando de Omar García Harfuch, la capital tuvo durante el tercer trimestre de 2021 la cifra más baja de percepción de inseguridad que se haya registrado en los últimos seis años, según la más reciente Encuesta Nacional Sobre Seguridad Pública Urbana del Inegi. Se dice fácil, pero se requiere mucho más que voluntad para llegar a esas cifras. Seguirán a la baja ante el compromiso de los hombres que dirige García Harfuch.

