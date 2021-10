Mi ideal es se entrenador del Barcelona: Xavi Hernández

-Publicidad-

Xavi Hernández reveló sus intenciones de dirigir en el Fútbol Club Barcelona, equipo en el que se consolidó como leyenda durante su etapa de futbolista, e incluso señaló que ya tuvo un acercamiento por parte de la institución.

Este viernes 22 de octubre, tras la obtención del título de la Copa del Emir de Qatar por parte del Al-Sadd, el entrenador del equipo campeón, Xavi Hernández, habló ante los medios de comunicación, manifestando su deseo por volver al club que lo forjó y le vio nacer como futbolista, el Barcelona, ahora como estratega.

“Mi ideal es entrenar al Barcelona. Nunca lo he escondido, es mi objetivo y mi sueño. No sé si sucederá o no pero por el momento estoy feliz en el Al-Sadd y muy orgulloso de ello”, señaló el antiguo capitán blaugrana.

Así mismo, mencionó que en algún momento ya le había sido ofrecido el puesto como director técnico del club “Culé”, sin embargo, lo rechazó ya que para aquella ocasión apenas empezaba su camino como entrenador, por lo que a su parecer le hacía falta la experiencia necesaria por hacerse de cargo como ese.

«Cuando me lo ofrecieron, apenas llevaba tres meses como entrenador, pero ahora es diferente. Tengo más experiencia y aquí estoy aprendiendo mucho. Quiero decirle a todo el mundo que estoy muy contento en Qatar y mi idea es seguir consiguiendo éxitos con este equipo«.

Xavi se retiró del fútbol a mediados 2019, año en el que pasó a convertirse en el entrenador del que fue su último equipo como jugador y su actual club, el Al-Sadd. A partir de ese momento, en poco más de dos años se ha consolidó como uno de los estrategas más exitosos del balompié catarí, conquistando 7 títulos, destacándose este 2021 con la obtención de una Copa Príncipe de la Corona de Qatar, una Liga Catar y la más reciente Copa del Emir.