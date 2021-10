-Publicidad-

Debido a ajustes en la producción por falta de semiconductores, la planta de Volkswagen en Puebla inició este martes un paro de labores para los segmentos 2 y 3 que durará hasta el miércoles; para quienes no tengan vacaciones, el pago será del 57.5 por ciento del salario diario.

Así lo dio a conocer el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Similares y Conexos (Sitiavw) a través de un comunicado para el personal de la empresa ubicada en Cuautlancingo.

El segmento 2 no trabajará este martes en segundo y tercer turno; mientras que el miércoles 20 de octubre no trabajará el tercer turno. Por su parte, el segmento 3 no trabajará este martes en el segundo turno.

Debido al paro, se aplicarán vacaciones a los trabajadores, mientras que se dará un pago del 57.5 por ciento por cada día de paro a aquellos que no cuenten con saldo disponible.

Asimismo, destacó el Sitiavw, se respetará el rol de turnos para todos los segmentos y áreas auxiliares, al tiempo de señalar que para los arranques se programará a cierto personal que se requiera en cada una de las áreas para garantizar los equipos y materiales requeridos.

Finalmente, la organización pidió comprensión, debido a que son “circunstancias ajenas a la voluntad de las partes”.

Es necesario señalar que, a lo largo del año, la empresa alemana ha realizado varios paros técnicos a causa de la falta de semiconductores en medio de la pandemia por el Covid-19.

