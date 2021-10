La Fórmula 1 (F1) dio a conocer el nuevo listado de Grandes Premios (GP) para la temporada 2022, misma en la que México apareció con fecha para finales del mes de octubre y en la que Estados Unidos recibirá dos veces la competencia con un nuevo circuito en Miami.

Este viernes 15 de octubre, la más grande competición del automovilismo internacional reveló al público a través de sus redes sociales el calendario para su próxima temporada por celebrarse el año entrante.

Esta consta de un total de 23 fechas, que de cumplirse con todas se estaría volviendo la nueva máxima cantidad de Grandes Premios corridas en una sola temporada. Estas carreras se estarían llevando a cabo en 21 naciones diferentes.

The 2022 #F1 calendar is here! 🙌

A record-breaking 23 races 🏅

A brand new grand prix in Miami 💜

Australia, Canada, Singapore and Japan all return 👌 pic.twitter.com/khq5lAF1IR

— Formula 1 (@F1) October 15, 2021