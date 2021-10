Discusión del Paquete Económico 2022 y los escándalos de Jaime Bonilla

-Publicidad-

El Hunan y las blanduras de Gertz

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que en julio de 2020, al juez Artemio Zúñiga Mendoza le pareció que los representantes de la Fiscalía General de la República (FGR), ante la diligencia judicial que él encabezaba, habían expuesto razonamientos que deberían llevar a la solicitud de prisión preventiva justificada para Emilio Ricardo Lozoya Austin, el exdirector de Petróleos Mexicanos acusado de diversos actos de corrupción.

Pero la FGR no solicitó nada proporcional a la magnitud de los hechos que pretendía sustanciar ante el juez, quien expresó: “Me parece que la motivación va encaminada a la solicitud de una prisión preventiva justificada, pero la conclusión es diversa. Solo la Fiscalía puede solicitar la prisión preventiva justificada y eso lo deja patente, ya que mas allá de la motivación de la Fiscalía ha solicitado otras medidas pero no la (prisión) justificada. Y yo no puedo poner una medida mas grave que la que me piden los fiscales” (Arturo Ángel: https://bit.ly/3Avk5TW ).

La FGR, cuyo titular es Alejandro Gertz Manero, solo solicitó y obtuvo que a Lozoya se le prohibiera salir del país y de la Ciudad de México, se le colocara un aparato de monitoreo electrónico (un brazalete) y la entrega de su pasaporte. El juez agregó que el imputado debería ir al juzgado a firmar cada quince días.

Aquí la columna completa

-Publicidad-

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. No se mandan solos. Se equivoca quien piense que el gobierno federal, Morena y el INE están en tregua. Los buenos modales han prevalecido, pero la pugna continúa. Los morenistas utilizarán el aparato institucional del Senado para obligar al INE, cuyo consejero presidente es Lorenzo Córdova, a permitir que en todo el país se puedan recabar firmas en papel para solicitar la revocación de mandato y no sólo en los 204 municipios de alta marginación, como establece el acuerdo interno del Instituto, que busca limitar al máximo el margen para el uso de firmas falsas. Los legisladores lo aprobarán hoy lunes, por decreto. La lucha de poderes sigue su curso, así sea la democracia la perdedora en este tenso debate.

2. Pastel en pedazos. Este martes iniciará el reparto de recursos para 2022. La Cámara de Diputados se declaró lista para el análisis, discusión y aprobación del Paquete Económico. Al instalarse oficialmente la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que será la que fije la ruta para analizar la propuesta enviada por el Ejecutivo federal, inicia el jaloneo legislativo. El presidente de la Mesa Directiva en San Lázaro, Sergio Gutiérrez, señaló que los integrantes de la Comisión de Hacienda se reunieron con funcionarios de la secretaría, para conocer a detalle alcances y propósitos de la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal para el próximo año. Hay camino avanzado y aun así se atorarán por culpa de la oposición, cuya especialidad es ponerle piedras a todo camino.

3. Mordiéndose la lengua. Al tiempo de señalar que “el partido Morena se ha ido descomponiendo”, porque hay mucha corrupción en su interior, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, sostuvo que el presidente Andrés Manuel López Obrador es el único que se ha jugado la vida por un cambio verdadero, “y no es justo que le fallemos”. Refirió que “viene otro gobierno y tiene que haber continuidad, como dice el Presidente”. Bonilla hizo alusión a los resultados electorales que se han registrado en Baja California en 2018, 2019 y 2021, donde Morena arrasó. Lo que no ve el mandatario es que uno de quienes más ha fallado es él. Va de escándalo en escándalo demeritando la marca. Y le queda hasta el 31 de octubre para intentar reivindicarse. No lo logrará.

- Publicidad -

Aquí la columna completa

¡Aviso de Facebook para la UE!

¡Necesitas iniciar sesión para ver y publicar comentarios de FB!