Suri, de apenas 18 años y estudiante del Cbtis 229, ubicado en Tehuacán, desapareció el pasado 8 de octubre, su cuerpo fue hallado un día después, con diversos golpes y signos de abuso sexual; este domingo decenas de mujeres marcharon para exigir justicia.

Se sabe que la joven salió de su casa en la junta auxiliar de San Pablo Tepetzingo el viernes 8 de agosto, y desde entonces se perdió comunicación con ella; fue un día después -el sábado- cuando su cuerpo fue hallado por campesinos a un costado de la carretera Tehuacán-Teotitlán, a la altura del lugar conocido como la “Curva de Garibaldi”.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo tenía golpes en la cabeza y otras partes del cuerpo, además de que estaba semidesnudo y con presuntas huellas de abuso sexual. Tras la noticia, familiares acudieron al sitio a identificar a Suri.

El hecho causó indignación en la población de Tehuacán, por lo que este domingo decenas de mujeres participaron en una marcha para exigir justicia por su feminicidio.

Piden esclarecer feminicidio

El recorrido inició en el monumento a la Madre, en el centro de Tehuacán, después del mediodía, desde donde las asistentes recorrieron calles aledañas donde corearon diversas consignas para exigir esclarecer el feminicidio, así como parar la violencia contra las mujeres.

Las participantes vistieron de negro y blanco, además de que portaban carteles y veladoras; frente al zócalo de la ciudad una amiga de la joven relató que habían quedado de verse, pero ya no pudo ni despedirse.

“No se fue con ningún hombre, no salió con ropa corta (…) espero que esto no pase al olvido” como en los demás casos de feminicidio en el municipio, señaló.

Por su parte, en redes sociales se impulsó el hashtag #JusticiaParaSuri, mientras que hasta el momento las autoridades no han dado alguna declaración sobre el caso.

GDLRP