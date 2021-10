-Publicidad-

El Newcastle United Football Club, equipo de fútbol de la Premier League de Inglaterra, se convirtió en la institución de fútbol más rica de todo el mundo, luego de que se formalizara su venta al Fondo de Inversión Pública Saudí.

Este 7 de octubre, el fondo soberano de Arabia Saudita, tras casi un año de negociaciones y arreglos, oficializó la compra por 415 millones de dólares del equipo de Newcastle, histórico club inglés recordado por su aparición en la primera película de ¡Gol!, así como por ser el conjunto en el que actualmente milita el futbolista mexicano Santiago Muñoz.

An investment group led by #PIF has completed the acquisition of 100% of Newcastle United Football Club @NUFC. pic.twitter.com/EheSktF7fG

— Public Investment Fund (@PIF_en) October 7, 2021