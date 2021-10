Y, a pesar de la pandemia, ¡Aprendemos!

-Publicidad-

*Por: Dra. Laura Angélica Bárcenas Pozos

A pesar de lo que muchos hubiéramos pensado al inicio del ciclo escolar, sobre que la modalidad híbrida y el regreso a clases podría traer más contagios y riesgo en la salud de alumnos y profesores en el sistema educativo mexicano, esto no ha sido así y las actividades en las escuelas de todos los niveles educativos está en marcha y sin aparentes riesgos.

Esto nos habla del cuidado que han tenido padres y madres de familia al enviar a sus hijos los días que les corresponde asistir con las medidas de protección debidas y las recomendaciones que han hecho a sus hijos para mantener la sana distancia, portar el cubreboca de manera correcta, así como lavar sus manos y usar gel antibacterial para cuidar su salud. Por otro lado, los docentes están recibiendo aforo de alumnos reducido, casi siempre, la mitad de los grupos, pocos días a la semana, asegurando que los contagios no se den o sean pocos.

-Publicidad-

Y esto lo podemos ver en el hecho de que la tercera ola en nuestro país se está reduciendo, pues la Secretaría de Salud (SSA) reporta que nueve entidades federativas están en verde y son: Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa y Zacatecas. Mientras que en semáforo amarillo se encuentran: Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Colima, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán; y sólo un estado está en semáforo naranja, Baja California Norte.

Lo que significa, como todos ya sabemos, que las medidas de sana distancia y seguridad sanitaria se relajan en la vida cotidiana y por lo tanto podemos tener cierta cercanía, o tener aforos menos reducidos, en lugares de esparcimiento, pero también en las instituciones educativas. Sin embargo, esta medida del aforo se ha dejado a consideración de los padres de familia en caso de los alumnos menores de edad y a consideración de los propios estudiantes en caso de los estudiantes que ya son adultos.

En mi experiencia como docentes de estudiantes de edad adulta, todos ellos han decidido mantenerse en casa y no asistir presencialmente a clases, a pesar de que gozan de buena salud, de que varios de ellos han sido vacunados y de que sus instituciones educativas han buscado ofrecer condiciones seguras en el retorno. Así que en todas mis clases me he mantenido como profesora en clases remotas y las plataformas educativas utilizadas nos han dado las garantías para lograr que los procesos de aprendizaje logren los objetivos que se han planteado.

- Publicidad -

Incluso en una clase que es sobre la docencia en modalidad virtual e híbrida con apoyo de tecnologías de información y comunicación, hemos aprovechado la distancia para explorar plataformas y recursos abiertos de aprendizaje como los blogs, el Facebook o YouTube, que nos dan infinidad de posibilidades para lograr aprendizajes, siempre y cuando los alumnos se comprometan a realizar las actividades que se proponen. Y, justamente, mis alumnos y alumnas se han dispuesto a lograr sus aprendizajes que me muestran a través de los productos que les he propuesto para la evaluación. Así que compruebo que vamos logrando el aprendizaje.

*Doctora en Educación, Maestra en Educación Superior y Profesora de Educación Media Básica en la especialidad de Matemáticas. Es académica de tiempo completo en la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Iberoamericana Puebla, además ha coordinado el área de Orientación Educativa y de Formación de Profesores, fue Directora del Centro de Procesos Educativos. Actualmente es docente y es la representante del Campo Estratégico de Acción, Modelos y Políticas Educativas (Ceamope).

Sus comentarios son bienvenidos.

-Publicidad-

¡Aviso de Facebook para la UE!

¡Necesitas iniciar sesión para ver y publicar comentarios de FB!