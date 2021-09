Pese a derrota, Red Sox, con más posibilidad que NY de avanzar

-Publicidad-

Los Red Sox de Boston, a pesar de la derrota contra los Yankees de Nueva York y de encontrarse debajo de estos en las estadísticas, fueron colocados por encima de su acérrimo rival en la lista probabilidades de un puesto para los Play-offs, según FanGraphs.

El pasado fin de semana, del viernes 24 a domingo 26 de septiembre, “Medias Rojas” y “Yankees” protagonizaron una serie más de su clásica rivalidad, misma en la que el equipo del Bronx salió victorioso con tres triunfos consecutivos, posicionándose de paso con números de 89-67, sacándole un partido de ventaja a los Massachusetts y sus 88-68.

A pesar de lo ocurrido en el diamante, una situación completamente diferente fue la que presentó dentro de la última actualización de la página de internet FanGraphs, la cual se dedica al estudio estadístico del béisbol así como los pronósticos sobre este mismo deporte, pues, este lunes, el sitió puso a los de Boston como el segundo equipo no clasificado de la Liga Americana (LA) con más posibilidades de hacerse con un boleto para la postemporada con un 87.8%, un número superior al 81 por ciento de los neoyorquinos.

Per Fangraphs, the playoff chances for the teams other than those who have clinched or been eliminated, per Fangraphs:

AL

Astros 99.2%

Red Sox 87.8%

Yankees 81%

Jays 28.1%

Mariners 2.5%

Athletics 0.7%

NL

Cardinals 100%

Braves 87.6%

Phillies 12.4%https://t.co/aW7oAjgFzc

— Buster Olney (@Buster_ESPN) September 27, 2021