Lionel Messi, tras una breve pausa por lesión, regresó a los entrenamientos con el Paris Saint-Germain (PSG) previo a su siguiente duelo en la Champions League contra el Manchester City; Josep “Pep” Guardiola ya manifestó su deseo por enfrentarlo.

Luego de que en las dos últimas jornadas disputadas de la Ligue 1 de Francia, el PSG colocara en la lista de lesionados a su jugador camiseta número 30 ante sus molestias presentadas en la rodilla izquierda, este lunes, el más reciente refuerzo en ataque del equipo de la capital francesa se reencontró con sus compañeros en las canchas de entrenamiento del club, desenvolviéndose a la par de los demás futbolistas.

Messi is back in PSG training with his teammates.

