El presidente, Andrés Manuel López Obrador, indicó que analizará la posibilidad de derogar o reformar el artículo 33 de la Constitución, el cual prohíbe a extranjeros inmiscuirse en política nacional, pues su gobierno no tiene “propósitos autoritarios”.

Desde Palacio Nacional, refirió que dicho apartado “viene” desde la Carta Magna de 1857, por lo que actualmente se viven “otros tiempos”.

Aseveró que su administración nunca lo ha aplicado ni lo hará, pues “no nos ayuda a nosotros, no tenemos propósitos autoritarios ni de censurar a nadie, queremos garantizar las libertades plenas”.

El artículo 33 constitucional dice, textualmente, que: “Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país”, además de que el titular del ejecutivo puede expulsarlos conforme a la ley.

Cabe mencionar que el mandatario descartó aplicar la norma en contra de Santiago Abascal, líder político del partido español de ultraderecha Vox, pues, dijo, en el país existe la libertad para que vengan extranjeros de todas las posturas políticas.

Necesario que periodistas tengan derechos básicos

En otro tema, López Obrador destacó la necesidad de una iniciativa que garantice que comunicadores, reporteros y periodistas en general tengan garantizados sus derechos básicos.

“Hay periodistas que no tienen garantizados ni sus derechos básicos, ni sueldos, ni prestaciones, nada, que los pueden despedir y no les reconocen ningún derecho, eso cae más en la esfera del derecho laboral”, expresó.

Agregó que también se debe buscar que no se condicione la publicidad a hablar bien del gobierno, “que no se use eso para someter, aquí no limitamos la libertad de expresión”.