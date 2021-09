Biles acusa a Nassar por violación y al sistema por permitirlo

-Publicidad-

La gimnasta multimedallista olímpica de los Estados Unidos, Simone Biles, culpó frente al Senado a Larry Nassar, exmédico de la selección nacional de su disciplina, por haber abusado sexualmente de ella, así como al sistema que permitió dicho acto.

Este miércoles 15 de septiembre, un grupo de gimnastas estadounidenses conformado por McKayla Maroney, Maggie Nichols, Aly Raisman y la campeona olímpica de Rio de Janeiro 2016, Simone Biles, se presentó frente al senado de la nación de las barras y las estrellas para su testificación ante sus denuncias hechas en contra de Larry Nassar por violación.

Durante el evento, Biles no sólo denunció los actos de abuso cometidos por el ex médico del equipo estadounidense, sino que también acusó a las instituciones deportivas encargadas por verse cómplices en dicha situación.

«Hago responsable a Larry Nassar y hago responsable a un sistema entero que permitió y perpetró estos abusos, la Federación Estadounidense de Gimnasia y el Comité Olímpico Estadounidense», mencionó la gimnasta en su turnó estrado.

Del mismo modo, Maroney y Raisman, resaltaron la inoperancia por parte de las autoridades policiales, indicando que si bien su caso llegó a oídos del Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés), las investigaciones con relación sus denuncias demoraron en responder al llamado más 14 y 17 meses respectivamente.

Por su lado Nichols, continuando con este tema, señaló que el hecho de que sus casos no hayan sido atendidos en tiempo y forma pudo haber acarreado a que más personas hayan sido víctimas de abusos como el que ella sufrió. «Incluso después de haber denunciado mis ataques, tantas mujeres y niñas sufrieron», sentenció la atleta.

