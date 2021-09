-Publicidad-

Tras las declaraciones del padre Lázaro Hernández Soto en Coahuila, quien planteó a sus feligres “matar a sus hijas para que no estorben y así no tengan que recurrir al aborto”, la Secretaría de Gobernación (Segob) invitó a no reproducir discursos de odio.

Este martes, la dependencia federal señaló que dichos discursos incitan a limitar los derechos humanos de las mujeres, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

Las palabras del padre Lázaro Hernández Soto tuvieron lugar luego del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en donde se declaró inconstitucional el delito de aborto tipificado en el Código Penal de Coahuila, con lo cual sentó jurisprudencia que ordena a los jueces del país a privilegiar el derecho a decidir.

Además, el padre dijo durante su homilía en la Iglesia La Salle de Monclova, Coahuila que “Una mujer que aborta ya no sirve para nada, está hueca, moral, física y psicológicamente”, ante el hecho, la Segob señaló que los estereotipos y la discriminación de género vulneran los avances de los mecanismos para la protección a sus derechos.

Finalmente, recalcó que la discriminación hacia las mujeres no es aislada ni fortuita: sucede diariamente en todos los ámbitos de la vida y se refleja en patrones de trato desigual, discriminatorio, generalizado y masivo, sobretodo si las mujeres pertenecen a sectores vulnerables de la sociedad.

