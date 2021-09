-Publicidad-

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Puebla informó que este 15 y 16 de septiembre, atenderá de manera regular en los servicios de urgencias y hospitalización las 24 horas del día.

El IMSS comunicó a los derechohabientes que, en caso de emergencia, deberán acudir al Hospital General de Zona (HGZ) 20 “La Margarita”; Hospital de Alta Especialidad “San José” o al Hospital de Traumatología y Ortopedia, también es posible acudir a las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 1, No. 2, No. 6, No. 7, No. 11, No. 12, No. 22, No. 24, No. 26, No. 34, No. 55, o No. 57, que cuentan con área de Urgencias o Atención Médica Continua.

Para el interior del estado, se otorgará el servicio en los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 23 de Teziutlán, No. 15 de Tehuacán, No. 5 de Metepec y el Hospital General de Subzona (HGSZ) No. 10 de Nuevo Necaxa.

-Publicidad-

Por último, aclaró que con relación a las unidades del Programa IMSS-Bieneatar en zonas rurales, se ofrecerán servicios de Urgencias y hospitalización en los nosocomios de Tepexi de Rodríguez, San Salvador, El Seco, La Ceiba, Zacapoaxtla, Chignahuapan, Chiautla de Tapia e Ixtepec.

Editado por: Emma Flores Flores