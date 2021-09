-Publicidad-

El Consejo Mundial de Boxeo (WBC por sus siglas en inglés) presentó a “Teotihuacán”, el cinturón especial que será otorgado al ganador de la pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y Caleb Plant, mismo que está inspirado en la cultura mexicana.

Con motivo de la pelea “Canelo” contra Plant, en la cual el mexicano iría en búsqueda de la unificación de todos los campeonatos y su consolidación como el máximo exponente de los pesos Supermedianos en todas las organizaciones mundiales profesionales, este 14 de septiembre, la WBC dio conocer ante medios de comunicación el cinturón que ha sido diseñado para este encuentro.

El consejo, a través de las redes sociales así como en su sitio web oficial, informó que este cinturón de nombre “Teotihuacán” tomo para su diseño como inspiración a las culturas prehispánicas mexicanas, teniendo como base elementos de los aztecas.

Entre los detalles que constituyen a este trofeo fueron puestos símbolos como las pirámides del Sol y la Luna, iconos de la zona arqueológica de Teotihuacán en el Estado de México, además de dos serpientes emplumadas puestas a los costados.

De igual forma, se dio a conocer que este campeonato fue elaborado por manos mexicanas, ya que en la cuestión de la piel y el herraje, este, estuvo realizado por el taller Cleto Reyes, mientras que los vivos y adornos hechos de obsidiana estuvieron a cargo de la familia Cueva, por Topacio y Gerardo Cuevas Campos, el artesano Gerardo Cuevas Nájera

Este cinturón conmemorativo solo estaría siendo disputado en una única ocasión. Dicha pelea entre el tapatío y el estadounidense se llevará a cabo el próximo 6 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

🇲🇽 La preventa para #CaneloPlant ya comenzó 📣 Compra tus boletos utilizando el código ➡️ AXS *Venta general mañana a las 10am PT.

🇺🇸 Presale for #CaneloPlant has started 📣 Buy your tix using code ➡️ AXS *General sale starts tomorrow at 10 am PT.https://t.co/n0heMlMWzk pic.twitter.com/oYzaDdYWvE

— Canelo Alvarez (@Canelo) September 14, 2021