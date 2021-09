-Publicidad-

En los últimos meses se ha hablado mucho de la reforma electoral la cual es de gran transcendencia, ya que modificará el camino del país y por supuesto de sus habitantes en el ámbito principalmente de la democracia.

Esta misma tiene varias aristas de las cuales sobresalen: la relación y fuerza del INE, el financiamiento económico de los partidos, el porcentaje para obtener el registro, los diputados plurinominales, los candidatos Independientes, etc.

La fuerza del INE se ha caracterizado en los últimos meses por su aparente falta de equidad en sus decisiones las cuales han causado una gran molestia en gran porcentaje de nuestra sociedad; a tal grado que se llega a rumorar desaparecer está institución. Para algunos sectores de la sociedad sería un retroceso a la democracia, se tendría que ver una institución transparente que argumenta y velará por los mexicanos en cada decisión.

Durante mucho tiempo se ha tenido la idea de que los partidos políticos solo sirven a interés personales y cupulares, no incluyendo a la sociedad, aunque estos reciben recursos para desarrollar sus actividades, como son promoción, capacitación, educación, investigación etc., Estos aparecen nada más cuando hay elecciones, son electoreros. Derivado de esto, la sociedad los rechaza ya que no crea identidad y parece que es un negocio para las cúpulas.

Hablando del punto anteriormente mencionado, se plantea subir el porcentaje para obtener el registro. Actualmente del tres por ciento. Si llegara a incrementarse, varios partidos ya no existirían. En la última elección hubo tres partidos nuevos que no obtuvieron su registro . En el tema de los plurinominales se dice disminuir el número o quitarlos lo cual para algunos es la voz de las minorías,que es parte de una democracia que puede ser parte de un contrapeso.

A interior del Congreso de la Unión veremos una discusión fuerte en el mismo. Imaginemos que nada más hubiera dos partidos o que desapareciera el INE o que los independientes tuvieran un espacio de poder real con perspectiva de ganador. Debemos preguntarnos cuál sería el panorama de nuestro país si estas situaciones se dieran.

Marco Antonio Mazatle Rojas

*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7.