FIFA presenta plan para mundiales cada 2 años; FMF lo apoya

-Publicidad-

El director de Desarrollo de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Arsene Wenger, expuso ante las diversas asociaciones futbolísticas su plan para llevar a cabo los mundiales cada 2 años, en el que se incluyó un mes fijo para todas las eliminatorias.

Este 9 de septiembre, la FIFA convocó a los dirigentes del fútbol mundial para presentarles el plan con el cual se estaría llevando a cabo la idea de un mundial cada 2 años, misma que se ha ido estructurando en tiempos recientes en búsqueda de un incremento en la calidad del espectáculo deportivo así como de una mejor distribución de los encuentros de selecciones.

Este proyecto, presentado por el exdirector técnico francés, Arsene Wenger, ha manejado la conformación de un calendario que trataría de beneficiar tanto a las ligas, las federaciones nacionales como para los jugadores, en el cual se reducirán los partidos de fechas FIFA, contemplando únicamente aquellos que sean esenciales.

-Publicidad-

Para ello, los parones en medio de las temporadas futbolísticas para la realización duelos internacionales estarían siendo eliminados, pasando las eliminatorias mundialistas exclusivamente al mes de octubre para que puedan desarrollarse sin la necesidad de interrumpir el ritmo de los demás torneos, economizando de igual manera la cantidad de viajes y traslados por conjunto.

«Todos los actores están preocupados por la cantidad y calidad de los partidos. Partimos de hacer menos viajes y menos cambios climáticos. La manera de combinar los partidos de selecciones y de los equipos no es la más adecuada. Hay que reducir partidos, pero tienen que ser mucho más interesantes. Los aficionados quieren partidos más importantes. Lo reclaman. Hay que reducir las diferencias entre las confederaciones y dar las mismas oportunidades”, declaró Wenger durante la presentación.

El histórico entrenador del Arsenal campeón invicto del 2004 señaló que 166 países han mostrado su interés por la ejecución de esta iniciativa, indicando que uno de ellos ha sido México con su organismo rector del balompié nacional, la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

- Publicidad -

“La Federación Mexicana se encuentra a favor de mi propuesta, así que tendría más oportunidad de ir a una Copa del Mundo y tendrían más oportunidades para llegar a fases mayores en esta competencia«, mencionó el francés.

Asimismo, algunos de los exfutbolistas pertenecientes al comité de la FIFA también apoyaron esta iniciativa, entre los que se encontraron el segundo máximo goleador de la selección mexicana, Jared Borgetti, y él dos veces campeón mundial con Brasil, Ronaldo Nazario.

La decisión final sobre la aprobación o rechazo del mundial cada dos años se dará a conocer mediante una votación, misma que si bien aún no tiene fecha se estaría realizando en los meses venideros. En caso de que este plan cuente con la mayoría de la aceptación, se estaría implementando posterior al Mundial de México Estados Unidos y Canadá del 2026, programando la siguiente justa para el 2028.

FIFA President Gianni Infantino: “We’re consulting players and clubs from all over the world as well as FIFA's 211 member associations, and fans. They all have an equal right to be listened to. This is about democracy and we respect all voices.”

More: https://t.co/9QQVHARYLm pic.twitter.com/NdzKIjzB6s

— FIFA Media (@fifamedia) September 8, 2021