No a la criminalización del aborto y hay crisis migratoria

-Publicidad-

Urge nueva política migratoria// Es tiempo, dice López Obrador// Inconstitucional, criminalizar el aborto

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que mientras no resuelvan los problemas que originan la emigración masiva (aquí y en todas partes del planeta) no cesará el flujo de personas en busca de mejores niveles de bienestar y seguridad que les son negados en sus naciones de origen. De acuerdo con la ONU, la estimación más reciente sobre el particular (2019) dio cuenta de la existencia de 272 millones de migrantes internacionales, y contando, equivalentes a 3.5 por ciento de la población mundial.

Ante este delicado panorama, y con base en lo que México enfrenta por estos días, el presidente López Obrador envió una carta al mandatario estadunidense, Joe Biden, en la que subraya la importancia de iniciar una nueva etapa en política migratoria, porque la gente tiene que optar por emigrar, pues no tiene opciones, no hay esperanzas en sus pueblos; entonces ya es tiempo, donde lo fundamental sea el desarrollo de los pueblos, su bienestar.

En esa misiva el mandatario mexicano propone ordenar el flujo migratorio, llevando a la práctica un plan para que haya trabajo en Centroamérica, se atienda a los pobladores de Honduras, El Salvador, Guatemala, con enfo-que en las causas, lo que siempre hemos dicho. Además, plantea revisar a fondo que hay necesidad de fuerza de trabajo tanto en Estados Unidos como en Canadá. No hay trabajadores suficientes para impulsar el crecimiento económico en América del Norte. Por ello, en lugar de estar deteniendo todo el flujo migratorio hay que atender en las comunidades de origen a la gente, que tengan alternativas y también abrir la posibilidad de que se entreguen visas temporales de trabajo, porque se va a necesitar impulsar la producción.

Aquí la columna completa

La Laguna: todo decidido (y en marcha)

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que el 15 de agosto de este año, en Lerdo, Durango, el presidente Andrés Manuel López Obrador pareció depositar en los habitantes de La Laguna (Coahuila y Durango) la decisión sobre un proyecto polémico, Agua Saludable, concebido para potabilizar el líquido para consumo humano pero, a decir de los opositores, sin ir al fondo del asunto, sin frenar la sobreexplotación de los mantos acuíferos y dejando intacta e impune la depredación ambiental generada sobre todo por la lechera LaLa.

-Publicidad-

El presidente encargó expresamente que los dos gobernadores de los estados involucrados, y el director de Conagua, Germán Martínez Santoyo, “lleven a cabo todas las consultas y escuchen a todos (…) que con los presidentes municipales, los de las asociaciones de productores, los mismos ambientalistas, todos, que se lleve a cabo un debate ordenado, que se escuche a todos, que se informe bien, y que, después de un plazo razonable, que decidamos entre todos. En ese tiempo de debate, de aclaración, de información, que se vayan haciendo compromisos”.

Por ello, y porque “hay oposición, que la consideramos legítima”, López Obrador fijó el 3 de agosto para regresar y que “cada uno tome la palabra de acuerdo a lo que se resolvió y ya decidimos aquí entre todos, si les parece (…) ya me digan en qué quedamos, si vamos para adelante o no es posible llevar a cabo el proyecto”. El propio director de Conagua había mencionado: “Aprovecho el ejercicio de diálogo al que nos ha llamado el presidente, hagámoslo con responsabilidad, con argumentos basados en criterios técnicos y científicos”.

Aquí la columna completa

- Publicidad -

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Lealtad a toda prueba. Adán Augusto López Hernández al frente de la Secretaría de Gobernación continuará, sin duda alguna, con el proyecto de transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual lo invitó para que se hiciera cargo de todos los asuntos políticos, de las relaciones con gobernadores, con la FGR, y con los poderes Judicial y Legislativo para impulsar las nuevas iniciativas de reformas que le hacen falta a su proyecto y, claro, sin dejar de lado a los empresarios. Hay que resaltar que todos estos actores han recibido muy bien este nombramiento y que Adán Augusto ya está trabajando en su encomienda. Se trata, a todas luces, de un funcionario con la capacidad para cubrir posiciones olvidadas..

2. Logro histórico. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un paso importantísimo para que las mujeres en México puedan decidir con libertad, al declarar inconstitucional la criminalización del aborto. Sin embargo, la histórica determinación no llegó sola. Muchos funcionarios trabajaron durante años para llegar a este punto. Imposible no reconocer al ahora canciller Marcelo Ebrard, quien como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, en abril de 2007 despenalizó la interrupción del embarazo. Sentó el precedente al garantizar el derecho a decidir de las mujeres y personas gestantes. Ayer la Corte se pronunció a favor. Ninguna mujer irá a la cárcel por decidir sobre su cuerpo. Se transforma el país, no hay duda.

3. Logran revocación. Con 491 votos a favor, uno en contra (Mariana Mancillas, del PAN) y una abstención (Gabriel Quadri, del PAN), la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley Federal de Revocación de Mandato para regular el proceso de una eventual conclusión anticipada del cargo del Presidente de la República. Los grupos parlamentarios de la oposición votaron a favor, pero señalaron que presentarán propuestas de modificación para su discusión en lo particular. La ley establece el derecho de los ciudadanos a solicitar, participar, ser consultados y votar respecto a la revocación de mandato de la persona electa como titular de la Presidencia de la República. Una vez discutida la ley, venga, a seguir con la agenda.

Aquí la columna completa