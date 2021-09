Hoyos financieros estatales y falta de transparencia de alcaldes

-Publicidad-

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que es prácticamente cotidiana la queja de no pocos gobernadores: no tenemos recursos, no nos alcanzan, no la libramos, no podemos pagar la nómina burocrática ni la magisterial, etcétera, etcétera, y responsabilizan al gobierno federal por no entregar a tiempo las partidas presupuestales que por ley corresponden a las entidades de la República. El lamento es recurrente, al igual que el malo de la película.

Sin embargo, en lo que respecta al gobier-no federal el presidente López Obrador ha sido puntual: “a los estados de la República se les han entregado puntualmente las participaciones en todos los casos; es más, se les dieron hasta por adelantado, al grado de que ahora que hay problemas en algunas entidades donde hay cambios, los (gobernadores) que van a entrar están planteando que ‘ya no les entreguen todo (a los que se van), porque no nos va a quedar na-da’, pues hay casos en los que se dio por adelan-tado para ayudar las participaciones y los que van a entrar van a recibir muy poco. ¿Qué pasó? Pues que vienen arrastrando problemas financieros, se endeudaron muchos estados. ¿Por qué no administras bien? ¿Por qué no aplicas un plan de austeridad? ¿Por qué sigue el derroche? ¿Por qué solapaste al que endeudó al estado y no dijiste nada?, porque te ayudaron en campaña, porque estableciste relación de complicidad”.

Los gobernadores, pues, intentan aventar la papa caliente, cuando son ellos los que viven a cuerpo de rey (como si el dinero fuera de ellos), derrochan recursos públicos y para tapar los consecuentes hoyos financieros endeudan a sus respectivos estados en proporción creciente, lo que sólo aumenta el problema, como documenta el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados.

PAN, “acoplado” por “izquierdistas infiltrados”

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que desde el asalto empresarial al panismo como reacción a las políticas finales del presidente José López Portillo (“Los Bárbaros del Norte”, llamaban a esos neopanistas de evidente rusticidad) y la posterior alianza de complicidad con Carlos Salinas de Gortari (Diego Fernández de Cevallos y Luis H. Álvarez como validadores “de facto” de las elecciones de 1988, tachadas de fraudulentas), no había tenido el partido de la derecha mexicana un estremecimiento como el que ha generado la visita al Senado de México de Santiago Abascal, máximo dirigente del ultraderechista partido español Vox.

El escándalo no ha podido ser disuelto con rapidez y eficacia por los mandos panistas porque, en el fondo, una parte de su membresía coincide con los postulados de Vox y Abascal. Héctor Larios y Santiago Creel, como responsables políticos del blanquiazul, han salido al frente a ensayar algún improbable control de daños.

En ese contexto ha sido despedido de su trabajo el operador de redes de la bancada senatorial panista, Christian Camacho, veracruzano promovido al cargo por su paisano Julen Rementería del Puerto, principal organizador de la recepción y la firma en pro de Abascal y Vox. El argentino Agustín Laje, segunda figura en importancia del ruidero senatorial, dijo respecto al despido de Camacho que se debió a que “la visita de VOX puso en evidencia que gran parte del PAN son sólo izquierdistas infiltrados que no representan a sus bases (…) La dirigencia del PAN se vive acoplando a las agendas y retóricas de las izquierdas, y las bases del partido se están despertando ahora mismo.

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Alí Babá y sus alcaldes. Qué pena por tratarse de uno de los estados con más requerimientos sociales. Contrastan las prestaciones del gobernador de Campeche, Carlos Miguel Aysa, y de los presidentes municipales ante el rezago social en sus localidades; de los 11 alcaldes, siete no han transparentado sus sueldos. A días de que culminen sus administraciones, los alcaldes han percibido, a lo largo de un año, grandes sueldos. Esto a pesar de que la entidad presenta un alto grado de rezago social. Incluso, de los municipios donde sus alcaldes ganan más, gobiernan a un número de habitantes de entre 12 mil a 49 mil ciudadanos. Sueldos de hasta 218 mil 763 pesos ante la cómplice mirada del mandatario, que encabeza la lista de primas, bonos extra… ¿Así cómo?

2. Capacidad de reacción. El Instituto Mexicano del Seguro Social, a cargo de Zoé Robledo, informó que del 3 al 5 de septiembre realizó 564 cirugías, seis mil 632 consultas de medicina familiar y cuatro mil 355 de especialidad, dentro de la estrategia “150 días de recuperación de servicios” pospuestos por la pandemia de covid-19. En acciones de prevención se efectuaron dos mil 301 mastografías, mil 271 exploraciones clínicas de mama, 2 mil 187 detecciones de diabetes mellitus, dos mil 722 de hipertensión arterial y 501 de cáncer cérvico uterino. Con la participación de personal de base y de confianza, se garantizó atención médica, salud y acceso pleno a la seguridad social. Todas las áreas. Todo el apoyo. Si algo no sabe el IMSS es fallar.

3. Guiño. México “ya está preparado” para que lo gobierne una mujer, aseguró la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aunque reiteró que, por el momento, ella se dedica a gobernar la Ciudad de México. Adelantó que la capital cerrará 2021 con un crecimiento económico de 6%, como respuesta a la reactivación que se impulsa con la iniciativa privada para recuperarse de los efectos negativos provocados por la pandemia de covid-19. Sheinbaum confió en que la reapertura total de las actividades económicas a partir de este lunes, cuando la CDMX pasó al semáforo epidemiológico amarillo, ayudará a la recuperación de los miles de empleos que había en 2019, antes de la emergencia sanitaria. De que hay ganas, las hay. Y también de trabajar.

