Ante la reciente declaratoria de Área Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC) para 600 hectáreas de Flor del Bosque, activistas consideraron que es insuficiente, pues «al menos mil hectáreas» siguen expuestas a la tala de encinos.

La agrupación de vecinos «En contra del ecocidio en La Calera» comentaron a este medio que, si bien está decisión contribuye a la protección del bosque, se está «fragmentando» por partes, pues en algunas zonas ya se han realizado proyectos inmobiliarios.

«No puedes decir que la partecita esa, la fauna es la qe pulula usa vuela en el resto del bosque, pero no puedes decirle que no salga«, comentaron al aseverar que las especies no distinguen entre zonas protegidas o no.

Comentaron que está división crea una suerte de «islas», donde hay espacios que son «intocables» pero persiste el derribo en otros cerros y la realización de senderos, que terminan por volverse caminos y temen la construcción de carreteras.

«Están oficializando la fragmentación del bosque y el resto, aunque tenga la misma flora y la fauna, se deja a su propia suerte, el de las inmobiliarias», señalaron.

Asimismo, indicaron que esta declaratoria es «aceptar» la urgencia de proteger el bosque de encinos, por lo que cuestionaron respecto a lo prometido por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, quién dijo que flor del bosque sería área natural protegida.

En conferencia de prensa, hace unas semanas el mandatario aseguro que están gestión que la declaratoria de protegería mil 500 hectáreas, así como 900 en las que ya se encuentran edificaciones, la cual está a punto de concluir, mientras que descartó alguna expropiación.