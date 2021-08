-Publicidad-

Alumnos del Instituto de Artes Visuales del Estado de Puebla pidieron se reduzca la inscripción, actualmente de mil 345 pesos, al argumentar que su economía está golpeada por la pandemia, además de que -acusan- no ven un uso de estas cuotas en la escuela.

Un grupo de estudiantes del colegio público contó a Ángulo 7 que son «varios» compañeros que se han visto afectados por el Covid-19, al ver reducidos sus ingresos y en algunos casos tener un familiar contagiado del virus, lo cual ha causado la baja de al menos 15 estudiantes.

Los quejosos pidieron la intervención del gobernador Miguel Barbosa Huerta, pues en días recientes aseguró que el cobro de cuotas sería suspendido, aunque no mencionó si esto también aplicaría con las inscripciones.

A decir de los estudiantes, esta petición se realizó a la directora del instituto, Laura Rosalinda Ramírez Moreno, quien dijo que la tarifa era fija y establecida por el gobierno estatal, por lo que desestimó alguna disminución.

También, relataron, se acudió a la Secretaría de Educación Pública (SEP), quien respondió que el cobro de cuotas estaría prohibido en los niveles básico y medio superior, por lo que no hubo una respuesta favorable.

Los estudiantes toman clases virtuales desde el inicio de la pandemia y será este lunes cuando regresen a las aulas de manera presencial, mientras que la institución dio hasta el martes de esta semana para cubrir la inscripción y reinscripción.

Acusan malas condiciones

Una de las alumnas, quien pidió el anonimato, acusó que dicho cobro está injustificado, pues la infraestructura de la escuela se encuentra deteriorada y, antes de la pandemia, no había insumos sanitarios.

- Publicidad -

«El Instituto muchas veces no tenía jabón, agua, papel sanitario, lo más básico para nuestra higiene, no lo tiene, y la directora nos dice que no han dado recurso, que eso no le toca a ella, se ha lavado las manos de mil formas», declaró en entrevista.

Afirmó que las mesas donde tomaban clase están dañadas, aunque en vez de reemplazarlas la escuela optó por pintarlas para el regreso de los alumnos este lunes