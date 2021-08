Premier League restringe la salida de convocados a selección

-Publicidad-

La Premier League, máximo torneo del fútbol de Inglaterra, informó que, como un preventivo ante la pandemia del Covid-19, sus clubes estarían restringiendo la presencia de sus jugadores para los próximos duelos internacionales de septiembre.

Este 24 de agosto, la Premier League, en coordinación con la Football Association (FA), organismo regidor del balompié inglés, informó a través de un comunicado que tras varias discusiones con el gobierno del Reino Unido, se tomó la decisión de que todos los futbolistas que sean convocados por países que se encentraran con problemas de contagios por Covid-19 tendrían restringida su salida de la entidad. Dichas naciones, serían determinadas por las autoridades británicas y colocadas en la catalogada “Lista Roja”.

Premier League clubs have today reluctantly but unanimously decided not to release players for international matches played in red-list countries next month

Full statement: https://t.co/JBl6FuzUNC pic.twitter.com/EJiZaODub1

— Premier League (@premierleague) August 24, 2021