Zakia Khudadadi, la afgana que desea ir a los Juegos Paralímpicos

La taekwondista afgana, Zakia Khudadadi, estaría recibiendo el apoyo de España para que logre evacuar su nación tras la crisis social que atraviesa, lo cual mantendría vivas sus esperanzas en competir en los Juegos Paralímpicos de Tokyo 2020.

A lo largo de esta tercera semana de agosto, Afganistán se ha visto envuelta en tensiones e incertidumbre social y política ante la toma del gobierno por parte del grupo paramilitar de “Los Talibanes”, lo que ha provocado que varios civiles de dicho país, principalmente mujeres, salgan en búsqueda del apoyo y/o asilo que otros estados puedan brindarles.

Tal es el caso de Zakia Khudadadi, la atleta paralímpica de 23 años que había conseguido el primer boleto para una mujer afgana en toda la historia de los Juegos Paralímpicos, pero, tras la situación que atraviesa su país, la delegación de Afganistán ha visto frustrado el sueño de presentarse en dichas competencias.

Por esta razón, Khudadadi habría realizado varias peticiones con la ayuda de las redes sociales, informando sobre su situación tanto personal como deportiva. De este modo, su anhelo principal se enfocaba hacerse de la ayuda necesaria que no sólo le permitiera emigrar, sino que también que le diera la oportunidad de llegar hasta la justa paralímpica de Tokyo 2020.

Es así que tras divulgarse su historia, según lo reportado por la prensa española, la deportista ya habría recibido el visto bueno una nación. Y según todo indica que el Ministerio Español de Asuntos Exteriores, apoyado por Consejo Superior de Deportes, ya tendría dentro de sus planes a corto plazo el envío de aviones que evacuen a Khudadadi de la zona de conflicto

Cabe recordar que Juegos Paralímpicos de Tokyo 2020 tienen programada su inauguración para el próximo martes 24 de agosto, no obstante, las competiciones de taekwondo tendrían su arranque de actividades hasta el 2 de septiembre, por lo que el calendario de eventos le daría Khudadadi un margen de tiempo ligeramente mayor para que pueda confirmar su presencia.

"This is the first time that a female athlete will be representing Afghanistan at the Games and I’m so happy.”

– Zakia Khudadadi 🇦🇫.#Afghanistan | #Paralympics | #Tokyo2020 | @NpcAfghanistan

— Paralympic Games (@Paralympics) August 10, 2021