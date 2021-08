-Publicidad-

Al sentenciar que no participará por la rectoría si no se renueva al Consejo Universitario (CU), el exdirector del Icsyh, Francisco Vélez Pliego, afirmó que extender el mandato del máximo órgano universitario deja a la BUAP en un estado de ilegalidad.

Así lo declaró el aspirante, en entrevista con Ángulo 7, donde insistió que previo a la elección de rector se debe realizar la del CU, tras recriminar la extensión de mandato que el propio Consejo aprobó, siendo que su encargo culminó en marzo de este año.

“Si la institución entra a un proceso de ilegalidad, pues ¿yo cómo convalido una ilegalidad?, por más que los escuderos del rector me acusen de incongruencia, prefiero ser congruente con mis principios, a mí no me gusta simular”, declaró.

El exdirector del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (Iscyh) advirtió a Alfonso Esparza Ortiz, actual rector, y a la autoridad encargada de convocar a la renovación, que esta “omisión” traerá problemas jurídicos a la universidad, lo cual es un riesgo que “no está midiendo”.

Alertó que las decisiones que apruebe el CU, como contrataciones, programas educativos y demás pueden ser calificadas como “de nulo derecho”, por lo que insistió priorizar la renovación.

“Al estar vencido el periodo del Consejo, cualquier autoridad pública o privada puede, en razón de sus propios intereses, poner en duda la legalidad de los actos de este cuerpo. Esta decisión del rector pone en riesgo, debilita la institucionalidad, más allá de la elección y la coyuntura (…) Eso es algo que la rectoría no está midiendo por estar obsesionado en la imposición de su candidato”, declaró el doctor.

No ve impedimentos

Contrario a lo que adujeron directores de distintas unidades e incluso la Comisión Estatutaria de Legislación Universitaria, Vélez Pliego aseguró que no hay impedimentos para realizar la elección del Consejo Universitario, pues en caso de concluir el mandato de Esparza Ortiz en medio del proceso podría asumir la Secretaría General.

Mencionó que, según el estatuto, es el rector quien debe emitir la convocatoria un mes antes de la elección de consejeros, por lo que confió en que se lograría reponer a los miembros del CU, mediante votación directa, secreta y sectorial, conforme lo establecido en la ley.

Respecto a que la actual pandemia de Covid-19 sería un impedimento, refirió que no se puede ir en contra de la legislación universitaria, pues el reglamento “pone las reglas de auscultación” y debe haber una jornada presencial, con urnas y voto secreto, por lo que -al menos para renovar el Consejo– estaría contra la elección electrónica.

Se coacciona el voto

Vélez Pliego aseguró que hay una “estructura clientelar” durante los procesos electorales en la universidad, donde se coacciona el voto de la comunidad por medio de “presiones”, mediante el uso de programas de estímulos a administrativos y académicos.

“Es una estructura vertical, donde está el rector, los directores y se presiona por distintas vías; sólo revisen cuantas convocatorias han salido en los últimos 15 días para temas clave: definitividades, estímulos al desempeño administrativo, uno de los estímulos al desempeño académico”, declaró.

Acusó que a trabajadores beneficiados contratación definitiva, que laboraban bajo esquema de outsourcing, se les pidió “firmar una muestra de apoyo”, para la aspirante Lilia Cedillo Ramírez, a quien se refirió como “la candidata oficial”.

Aseguró que estas supuestas presiones vienen de áreas administrativas de rectoría, que utilizan a personal de la Dirección de Acompañamiento y Seguridad Universitaria (DASU) para la supuesta colecta de apoyos, por lo que “no hay condiciones de equidad, utilizo todo el aparato y los recursos de la universidad para promover a mi candidata”.