Quien asuma las riendas de la BUAP deberá atender “un gran rezago” en el área de investigación, ante la reducción de recurso para proyectos, falta de equipo idóneo y que no hay vinculación con empresas, opinó el doctor Carlos Enrique Ochoa Velasco.

En entrevista con Ángulo 7, el investigador nivel 2 del Conacyt señaló que ha habido una reducción del presupuesto destinado a la ciencia a nivel nacional, por lo que la falta de apoyo a este rubro no es algo exclusivo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

“Nosotros lo hemos visto observando no es una situación de la universidad, año con año han venido reduciendo el presupuesto a la investigación, con esto se reducen los proyectos, si antes pasaban 150, ahora son 50, ¿Qué significa? que a lo mejor no es una prioridad para el país”, declaró.

En el caso de la BUAP, mencionó que también hubo una baja en cuanto al recurso para investigaciones, derivado del recorte federal, por lo que se han frenado trabajos ante la falta de financiamiento, al resultar beneficiados “muy pocos” en comparación al número de propuestas.

“La universidad si les da apoyo, saca todos los años proyectos de investigación, en cantidades muy bajas, entonces trata de apoyar a todos; (pero) presupuestos que te sirven para dos, tres reactivos y párale de contar, no hay más”, declaró.

Ochoa Velasco, quien coordina un cuerpo académico de investigadores en la Facultad de Ciencias Químicas, señaló que el gremio resiente la falta de equipos idóneos para pruebas, pues en la carrera científica hay laboratorios de otras universidades con tecnología más avanzada, lo cual pone a la BUAP en “desventaja”.

“Cuando tú quieres publicar la investigación, puede que en otra parte del país ya hicieron una investigación más meticulosa, y no porque no tengas la capacidad o el conocimiento, si no que no tiene los medios, ¿Cómo compites de manera legal cuando no tienes el presupuesto para hacerlo?, Eso si nos pega”, declaró el doctor.

Pendiente para nueva rectoría

Ochoa Velasco consideró que esta problemática es un pendiente que debe atender la nueva administración de la universidad, al asegurar que, quien sustituya a Alfonso Esparza Ortiz, debe estar “empapado” de lo que sucede en esta área, que afirmo es prioritaria y una urgencia en la BUAP.

“Son pendientes que la nueva agestión tiene que tomar en cuenta, la verdad en ese sentido los que estamos fuera de la política de la universidad buscamos el reconocimiento como académicos, a la investigación, un mayor apoyo a los proyectos”, asintió.

El investigador planteó que la máxima casa de estudios en Puebla debe tener un mayor peso ante el gobierno, siendo que los proyectos de investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) “se los llevan las universidades de siempre”.

Asimismo, afirmó que se requieren “más vínculos con la sociedad”, al considerar que la BUAP no ha logrado establecer convenios con empresas para la financiación de estudios, mientras que no ve un acercamiento de los científicos universitarios con la iniciativa privada.

“Hace unos años, la BUAP sacó el padrón de consultores, para hacer que expertos en áreas realizaran investigaciones, generar recursos y apoyar a empresas e industrias, pero poco a poco nos fuimos dando cuenta que eso se quedó ahí, no hubo más sucesión, hay que retomar la vinculación, pero que permee”, consideró.

Es de mencionar que la labor de investigación ha sido un tema que académicos piden atender a la BUAP, pues en las recientes administraciones afirman que se ha dejado de lado ante la politización de la universidad, mientras que algunos afirman que se “prioriza” la cantidad sobre la calidad.