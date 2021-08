-Publicidad-

El combinado mexicano, tras el final de los torneos internacionales de verano, amaneció como la novena selección del mundo, según el último ranking mundial de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA); es seguido de cerca por Estados Unidos.

Este jueves, el máximo organismo del fútbol mundial, la FIFA, publicó la más reciente clasificación de todas las selecciones del mundo. Cabe recordar que dicha lista se crea mediante ecuaciones matemáticas en las que se evalúan los últimos cotejos de los representativos, sus resultados, el nivel de los rivales, así como la categoría y exigencia de sus partidos.

Para esta ocasión, México, a pesar de que culminó sin títulos en el verano cayendo como subcampeón en la Nations League y en la Copa Oro, se encontró como el mejor selectivo de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), situándose en el Top 10 de la lista en el cupo número 9.

Por su parte, el equipo que fue su verdugo en las finales de los dos torneos anteriores mencionados, Estados Unidos, fue posicionado en el puesto 10. Y si bien quedó un peldaño por debajo del “tricolor”, la nación de las barras y las estrellas, se destacó por su repunte, escalando diez lugares desde el número 20 en el que se encontraba en mayo de este año.

En cuanto al resto de los diez primeros, fueron encabezados en el podio de honor por Bélgica, Brasil y Francia en ese orden. En el cuatro y lugar aparecieron los finalistas de la Euro 2020, Inglaterra e Italia, seguidos por el campeón de América, Argentina. Finalmente, los dos puestos superiores más próximos a los de la selección “azteca” fueron utilizados por los ibéricos, España y Portugal.

⚽️📊🌍

Where does your team sit on this month's #FIFARanking?

ℹ️👉 https://t.co/nDySrzLYTk pic.twitter.com/HdncajDLxj

— FIFA.com (@FIFAcom) August 12, 2021