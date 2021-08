-Publicidad-

Trabajadores no académicos de la BUAP que cursaron una licenciatura en la institución presentarán a los aspirantes a candidatos de la rectoría su propuesta para que puedan laborar según su carrera, pues sólo 1 por ciento accede a alguna plaza.

Así lo señaló Héctor Díaz Avelino, quien ha trabajado como administrativo de la máxima casa de estudios durante 23 años y quien se licenció como abogado en la misma universidad, aunque no ha podido entrar a laborar según su oficio de profesión, pues señaló que cuando se abren los puestos, impera “el dedazo”.

Al igual que él, mencionó que cada año unos 15 trabajadores aspiran a poder concursar por una plaza, pero no lo logran; si bien cuentan con un sindicato, reprochó que este no vele por sus intereses, pues no pelea porque sus agremiados tengan la oportunidad de laborar según lo que estudiaron.

“Hay mucho trabajador administrativo que son doctores, abogados, contadores, ingenieros y una infinidad de profesores, pero no se les da la oportunidad se seguir desarrollándose dentro de la institución”, comentó a la par de resaltar que lo que buscan es que los evalúen y, quien tenga las mejores aptitudes, se quede con el lugar.

Al resaltar que quieren que se desarrolle la carrera administrativa para que el trabajador pueda aspirar a mejores puestos y sueldos, aseveró que, cuando alguien logra obtener el puesto, vuelven a hacer historial en antigüedad, por lo que pierden lo que laboraron como no académicos, pese a que muchos de ellos llevan en promedio 20 años, razón por la que solicitaron que esto también sea considerado.

El también defensor de los derechos laborales refirió que, incluso, un trabajador administrativo podría llegar a ser director o rector si se les brindan las mismas oportunidades.

Reforzar Defensoría Laboral

Por otro lado, comentó que también presentarán a los candidatos su petición para reforzar la Defensoría de Derechos Laborales de la BUAP, pues sostuvo que la mayoría de los litigios los pierde la universidad, ya que se evidencia que se usan como política de acoso.

Al año, estimó que la institución gasta entre 3 y 5 millones de pesos en laudos, dinero que, con un buen departamento laboral, se puede destinar para otras áreas. “Cuando se llevan a cabo bien (los casos) es ahorro para la institución y para que el trabajador despedido o reinstalado no tenga tanto problema, porque cuando rescinden a alguien, luego luego ocupan su puesto, pero como lo reinstalan, tienen que estar moviendo para reinstalar al mismo trabajador en mismo horario y puesto, pero se vuelve un problema”.

- Publicidad -

Contó que cuando despiden a alguien, lo primero que tiene que hacer el afectado es ir con su delegado, pero si este no le da respuesta, se dirige a Defensoría, donde le dicen lo mismo: “si ya te despidieron, ve con la abogada, entonces Defensoría no ayuda (…) La bogada general (Rosa Isela Álvalos Méndez) permite que sus subordinados hagan lo que quieran con trabajadores, eso está mal.

En este contexto, señaló a Praxedis Caritino Bravo Tlacatelpa, representante del área laboral de la BUAP, “de correr” a 100 personas.

Ambas propuestas serán presentadas por al menos diez trabajadores a los perfiles que buscarán la rectoría de la BUAP: La doctora Lilia Cedillo Ramírez; la ahora exsecretaria General de la BUAP, Guadalupe Grajales y Porras; Francisco Vélez Pliego, excandidato a rector en 2005; Antonio Robledo y Meza, docente en la facultad de Filosofía y Letras e investigador; la exdirectora de la facultad de Administración, Lilia Vázquez Martínez y Ricardo Paredes Solorio, exdirector de Administración.