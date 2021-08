Entre lágrimas, Messi se despide del Barça; ¿Se va al PSG?

-Publicidad-

La salida de Lionel Messi del Fútbol Club Barcelona obedeció a problemas económicos por los que pasa el equipo y que impedían que contrato con el «Fair Play Económico» de La Liga, indicó el deportista, en medio de lágrimas.

El ganador de seis balones de oro emitió de viva voz ante los medios de comunicación sus palabras de despedida del Fútbol Club Barcelona, equipo con el que había jugado a lo largo de toda su carrera futbolística.

Este domingo, la ciudad deportiva del Fútbol Club Barcelona, recibió a la prensa para su última conferencia con el conjunto blaugrana, misma en la que le dijo adiós al club que lo recibió a los 13 años y al cual le dedicó 21 años de carrera deportiva.

El originario de Rosario, a lo largo de todas sus palabras, expresó entre las lágrimas su postura y su tristeza ante el hecho de que no podrá cumplir su deseo de mantenerse por más años en club.

«Hoy tengo que decirle adiós a todo esto. Estoy acá desde que tengo trece años y hoy me estoy yendo. Este club ha sido muy respetuoso conmigo y tengo que agradecer por todas las cosas que pasé acá. Me ayudaron a crecer y hacer la persona que soy hoy. Di todo desde el primer al último día«

El argentino mencionó que hizo todo lo posible en sus manos para quedarse en Cataluña, al grado de que aceptará una reducción salarial de hasta un 50 por ciento; «yo había bajado mi ficha 50 por ciento, después de eso no me pidieron nada más. Así fue todo. Hablo por mí, siempre fui de cara con el socio, nunca mentí, fui transparente. Se dicen muchísimas cosas, pero no todas son verdades. Lo que más me importaba era decirle la verdad a la gente, que tanto me dio”

Ante esto, el sudamericano agregó después: «El club no quería endeudarse más. No tengo nada para decirle a Tebas (dirigente de LaLiga). Las veces que me lo crucé tuve un saludo cordial. No tengo nada que decirle».

¿Se va al PSG?

Finalmente, Messi, respondió preguntas respecto a la foto que circuló por las redes sociales, en el que el jugador aparece acompañado por sus compatriotas Ángel Di María y Javier Pastore, así como del brasileño Neymar Jr, todos ellos futbolistas del Paris Saint Germain y amigos cercanos del ex camiseta 10 de los «culés».

“Te explico rápido porque es una boludez. En la Copa América habíamos hablado de encontrarnos en Ibiza (Di María y Paredes). El día antes de venir me llama Neymar, que también soy amigo: ‘Estoy en Ibiza, vamos a vernos’. Fuimos, comimos un asado de amigos y nos hicimos una foto. También estaba Verratti. En ese momento hubo hasta bromas. ‘Venite a París’, me decían. Pero no hay nada raro, fue solo una foto de amigos y ahora se le da más importancia”.

Cabe recordar que uno de los más grandes rumores en cuanto al próximo destino del reciente ganador de la Copa América es el PSG, a tal grado que en las casas de apuestas ha sido colocado como el favorito para acogerlo la siguiente temporada.