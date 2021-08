-Publicidad-

El 9 de agosto, la Comisión Permanente votaría la propuesta de Morena para un segundo periodo extraordinario en el Congreso de la Unión, que incluya los desafueros de los diputados por Puebla Saúl Huerta Corona y Mauricio Toledo Gutiérrez.

Además, el dictamen contempla resolver el caso del fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, a fin de determinar que no tiene fuero, para que la Fiscalía General de República (FGR) proceda contra él por lavado de dinero.

Así lo afirmó Julieta Vences Valencia, diputada por el distrito 8 de Puebla, quien refirió que 32 legisladores exigieron a través de un escrito sea convocada una Sesión Extraordinaria para abordar los tres casos.

Señaló que, con el segundo periodo, se dejará de lado los “pseudoargumentos propios y extraños para entorpecer estos procesos, de mañas y artimañas al estilo de la politiquería para proteger intereses personales y de grupo que ofenden a las y los mexicanos que reclaman un actuar digno y congruente”.

Invitó a sus correligionarios y a diputados de los distintos partidos para no poner pretextos, no retrasar, no evadir más y no obstaculizar la discusión y aprobación para que la Cámara de Diputados se constituya, en un periodo extraordinario, como jurado de procedencia y concluya con este pendiente que tenemos con todas y todos los mexicanos.

Morenistas, contra el reloj

Este segundo periodo se convocaría al término del presente, de cual se excluyeron los desafueros, también a propuesta de Morena. Esto, debido a que la LXIV Legislatura está en receso, tras el fin de su último periodo de de sesiones en abril pasado.

Los morenistas buscan el segundo periodo extraordinario para concretar su promesa de desaforar a Huerta Corona, diputado por el distrito 11 de Puebla, y Toledo Gutiérrez, diputado electo por el distrito 5, con cabecera en San Martín Texmelucan, antes de que finalice agosto, pues el 1 de septiembre toma posesión la LXV Legislatura.

A Huerta Cortés, la Fiscalía de la Ciudad de México lo acusa de violación equiparada contra un menor de edad en abril pasad. Y en otro caso, a Toledo Gutiérrez lo acusó desde enero de enriquecimiento ilícito.