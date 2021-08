-Publicidad-

Joselin Esteban Juárez, perteneciente a la localidad Santa Ana Xalmimilulco, en Huejotzingo, cumplirá el sueño de festejar sus “XV años” el próximo domingo, con el apoyo y la bondad de los vecinos que donarán el vestido, el pastel e incluso la música.

Todo comenzó con una publicación en Facebook, el pasado martes, de uno de los familiares que solicitaba un vestido de “XV años” para la joven de escasos recursos que está comenzando a luchar contra el cáncer.

“Buenos días, me atrevo a pedir un favor, si alguien tiene un vestido de XV años que sea usado, no importa, que esté en buen estado, es para una chiquita que va a empezar sus primeros pasos de cáncer y no tiene recursos, se los agradecería mucho, que dios los bendiga, cuídense”, escribió.

Inmediatamente, decenas de personas comenzaron a responder con el fin de donarle un vestido, mientras que otras tenían la intención de comprárselo.

Pero no fue todo, pues más y más personas escribieron ofreciendo diversas cosas para la realización de la fiesta, desde dinero y transferencias electrónicas hasta pastel, pan, refrescos, maquillaje, un espectáculo de payasos y servicio de meseros.

Incluso, agrupaciones musicales como la Rondalla los “Elegantes” y el sonido “Memin” ofrecieron sus servicios para hacer realidad el sueño de la joven.

Finalmente, su familiar agradeció el apoyo de toda la gente, recordando que el objetivo de esto es que el cumpleaños de Joselin no pase desapercibido a pesar de las dificultades de salud que está viviendo.