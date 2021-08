-Publicidad-

Con ciudadanos que no podían encontrar las mesas receptoras para emitir su voto sobre el juicio a expresidentes y quejas por la falta de difusión y organización del INE sobre el ejercicio, se vivió la jornada de la consulta popular en Puebla.

Desde temprana hora, el Instituto Nacional Electoral (INE) en Puebla dio a conocer que realizó 8 mil 937 sustituciones de funcionarios de las mesas receptoras debido al rechazo de los poblanos para participar; en total debían participar 14 mil 705.

Por ello, también se registraron algunos retrasos para abrir las mesas, pues los funcionarios no estaban completos.

Durante toda la jornada se vivió un ambiente de indiferencia por parte de los ciudadanos, pues pocos acudieron a votar, lo que ocasionó que algunas mesas receptoras cerraran con apenas el 4 por ciento de participación, como la primaria Cristina G. Tepanecatl, donde apenas se ocuparon 50 boletas de mil 215, lo cual también se replicó en la secundaria Héroes de la Reforma-Héroes de la Independencia, donde la participación fue del 6 por ciento, de un total de boletas de 2 mil 450.

Por rango de edad, los adultos mayores fueron quienes más participaron, sin embargo, las quejas por la falta de difusión sobre la consulta, así como la ubicación de los puntos para votar fue la constante más grande.

Dificultad para encontrar mesas

Y es que la mayoría de los pocos ciudadanos que quisieron votar tuvieron dificultades para encontrar su mesa, pues algunos puntos solo tuvieron como señalización una hoja tamaño carta.

Una situación de inconformidad fue la que vivieron foráneos, quienes no pudieron emitir su voto debido a que esta vez no hubo casillas especiales. Por su parte, los opositores a la consulta, criticaron el gasto que ésta representó, es decir, 500 millones de pesos.

Desde el pasado sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó al Instituto Nacional Electoral (INE) por no difundir con amplitud el evento y acusó que buscaba obstaculizar el ejercicio, pues al no haber casillas especiales no pudo emitir su voto ya que este domingo está de gira por Nayarit.



En tanto, al corte de las 2 de la tarde, el INE en Puebla había reportado 20 incidentes menores durante la jornada como colocación de propaganda afuera de las casillas y ciudadanos que no están en la lista y votaron.

Ante el ejercicio, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, abrió la posibilidad de realizar consultas populares sobre temas locales, pues “podrían ser parteaguas”.

Es necesario señalar que para que la consulta tenga efectos, debe participar el 40 por ciento del padrón electoral a nivel nacional, al que Puebla le agrega 4 millones 759 mil 751 votantes.

GDLRP