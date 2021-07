-Publicidad-

Debido a la pandemia del Covid-19, solo 450 de mil 500 salones sociales y jardines se mantienen abiertos, que es el 30 por ciento, mientras que los demás esperan que se flexibilicen las medidas sanitarias; esto ha generado pérdidas de alrededor de 70 millones de pesos.

Así lo dio a conocer en rueda de prensa, Daniel Pérez Varela, al presentar la Asociación Poblana de Salones y Jardines para Eventos (Apsaje), quien señaló que si bien hay un anunció del gobierno del estado en el que se dijo que no se volverá a cerrar, esto no es suficiente.

Esto, porque señaló que el aforo del 30 por ciento que tiene permitido, más los gastos que tiene que hacer por la sanitizacion del lugar y demás protocolos que se deben seguir, no les resulta rentable abrir, sumado a que los clientes les dicen que si “siempre será así” que mejor se esperan.

“Muchos hacen sus presupuestos con todo lo que nos piden y ya no cuentan con recursos económicos para gastar un peso más, Puebla es el único estado en el que se solicita el 100 por ciento las pruebas de hisopo, que lo único que provoca es que se vuelva inviable llevar a cabo alguna celebración”, asentó.

Comentó que los mil 500 establecimientos son en todo el estado, siendo la zona metropolitana donde más se tienen, mismos que antes de la pandemia generaban alrededor de 20 mil empleos indirectos entre cocineros, meseros, vigilantes, limpieza y demás, pero ahora solo es el 20 o 30 por ciento, es decir, de 4 a 6 mil plazas.

Mientras que, en ingresos, en una temporada normal era de entre 90 y 100 millones de pesos y cuando con “días fuertes” como graduaciones escolares o eventos de fin de año subía hasta el doble, es decir, de 180 a 200 millones, pero ahora solo es el 30 por ciento, que son 30 millones.

Pese a bajos ingreso deben pagarse servicios

Comentó que los pocos ingresos que han tenido son de eventos que habían sido pospuestos incluso desde el año pasado, por lo que no son recientes, pues habían reabierto en marzo, pero ante las nuevas medidas por la tercera ola de contagios muchos han optado por no hacerlo porque no les resulta viable.

Y es que, dijo, independientemente de esto, tiene que pagar los servicios que usan como agua potable, luz, teléfono, internet, sumado a otros requisitos que deben cumplir como son las medidas de protección civil, licencias de funcionamiento y predial.

Por ello, Pérez Varela refirió que con la asociación que conformaron, en la cual ya hay 112 establecimientos agremiados, buscan “hacer fuerza” a los estragos que ha dejado la pandemia y en lugar de verse como competencia entre ellos, apoyarse para “salir adelante”.

“Queremos, a través del diálogo y la coordinación, ser una solución para la disminución de los contagios, hacer mesas de trabajo donde comprendan las autoridades la planificación y calificación de nuestros servicios, solo juntos gobierno y empresarios del sector podremos encontrar un punto medio para tener una reactivación real”, expresó.

Refirió que “no deben satanizarse las fiestas”, pues son muchas familias las que dependen de este sector y si bien los contagios van al alza, no así las hospitalizaciones ni los decesos, pues la gente “ya sabe cuidarse” y el avance de la vacuna ha ayudado.