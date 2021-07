La consulta: expresidentes vs. ciudadanía

-Publicidad-

Este artículo está dirigido a aquellas personas que viven los aciertos de la 4T como un respiro ante los desaciertos de gobiernos anteriores, es para quienes se organizan en sus Barrios, Juntas Auxiliares, Colonias, Municipios, Cabeceras Municipales, entronques y cruceros de calles, parques, es para quienes ven las fallas como un problema que se busca solucionar y para quienes entienden que los indicadores negativos de hoy provienen de una inercia de descomposición social de décadas. En este sentido, los aciertos, con sus riesgos y pequeños pasos, están costando un gran esfuerzo. En la línea de estos esfuerzos que provienen de la ciudadanía, encontramos la consulta que este primero de agosto del 2021 preguntará si queremos o no traer a juicio a los expresidentes Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto.

La consulta: entre el odio y la justicia

Es reprobable e irresponsable la propaganda que recurre al odio y el linchamiento para incitarnos a votar por rabia. El pueblo de México está más allá de las incitaciones iracundas y rabiosas que al final, sirven para que los incitadores saquen algún provecho. El pueblo de México es sereno, como el náhuatl que quitó la altisonancia al castellano. Si algo pervive del náhuatl en la lengua mexicana contemporánea es la dulzura y la serenidad, así es como la gente sencilla que está más allá de los partidos, está llamando a la consulta. En Europa misma hay una preferencia por el acento mexicano a la hora de hablar castellano, para saber más de esto recomiendo consultar a la gran escritora Rosario Castellanos y de pasada el bello libro de Elías Canetti, La conciencia de las palabras.

El origen de los abusos: el fuero

El fuero —eso que pone a un gobernante por encima de la ley como un semidiós— es sin duda un vicio político de la más baja procedencia. Por supuesto que responsabilizar a un presidente por todo es absurdo. Pedirle que rinda cuentas por todo, es justo. Es Obrador quien propone que desaparezca el fuero a los presidentes y a los políticos en general, ¿no es así? Y es que, en el periodo neoliberal hasta la justicia se volvió mercancía, el fuero sigue siendo algo al alcance del bolsillo de cualquiera que tenga poder, prestigio, abolengo de izquierda o derecha y dinero para comprar la impunidad o burlar la justicia.

¿Por qué esta consulta?

La causas de la descomposición social son el objeto central de la consulta: por qué, para qué y en beneficio de quién tomaron los ex presidentes sus catastróficas decisiones. Las causas, como todo, tienen responsables. ¿Por qué compró Salinas leche radioactiva, por qué la repartió como programa de ayuda?… cuánta gente habrá perdido un riñón o desarrolló cáncer; y qué decir del “error de diciembre” de Zedillo que hizo brincar el peso de la noche a la mañana varios escalones debajo del dólar… quizá usted perdió su casa, o vio morir a un familiar por no poder comparar las medicinas, vio sus planes de vida esfumarse frente a sus ojos; estos dos ex presidentes operaron en México la destrucción de la economía nacional derogando el artículo 27, convirtiéndonos en dependientes alimentarios arruinando a los campesinos y dejándolos como carne de cañón para sembrar droga, hicieron añicos la educación pública atacando el artículo 3o constitucional y permitiendo que las universidades públicas se pudriesen en impunidad y rectorados corruptos. Vendría a dirigir el país un gerente de coca-cola, semilla pródiga de la diabetes que nos llevó a ser un país alimentado con comida chatarra falsamente saciado y con hambre eterna, época dorada del OXXO, ¿no tenemos todos conocidos y seres queridos diabéticos por la alimentación? ¿No son los “amigos de Fox” quienes hoy se desgarran las vestiduras por el etiquetado de la comida chatarra? ¿no hay en México una epidemia de obesidad, correlato del neoliberalismo? Quizá fue usted alguien despojado de sus terrenos por los hijos adoptivos de Fox. No olvidemos que Fox instruyó a cinco mil efectivos de la Policía Federal “Preventiva” (PFP) para, a sangre y fuego destruir con asesinatos, violaciones y escuadrones de la muerte a la Comuna de Oaxaca de 2006 tan sólo para que Calderón llegara sin sobresaltos a tomar el poder en unas elecciones, otra vez, robadas. Estos dos últimos personajes dirigirían el país obnubilados por estupefacientes y alcohol al rumbo y son que les tocará cualquier descendiente de conquistadores con empresas en México o cualquier mexicano corrupto de pura cepa. De Salinas a Peña Nieto, vimos convertirse nuestro país en un lugar hostil para los mexicanos y benévolo con los saqueadores, corruptos y mediocres. En continuidad inmoral, todos continuaron con la guerra sucia y permitieron violaciones, muertes, solaparon pederastas, y son los responsables directos de millones de historias injustas y denigrantes en nuestro país. Resulta ofensivo a la inteligencia tener que convencer hoy a nadie sobre la importancia de un juicio político a estos personajes o de atender el llamado, sobre todo al INE, a quien le parece una gran molestia la consulta.

Se lo debemos a los abuelos

Mi abuela murió hace un par de años. Su memoria se fue deteriorando lentamente. Madre de ocho hijos, enviudó cuando la más pequeña tenía dos, después si primer nieto nació y vivió en su casa varios años. Fue maestra de gimnasia en el Seguro Social hasta que se jubiló. En algún momento su memoria tenía ya un ritmo que nos era difícil comprender y seguir (pero no imposible). Un día la encontré angustiada, su cuerpo frágil se movía angustiado de un lado al otro de su sala, al verme me tomó de las manos y me preguntó: «¿y los muchachos, nieto? —¿muchachos? cuáles muchachos abuela?— los muchachos, nieto, los 43, ¿ya los encontraron?». Poco tiempo después ella partiría a encontrarse con ellos.

Compartiendo esta historia conocí otra similar: El abuelo había sido profesor toda la vida. Fundador de la colonia Mexico 68 en Puebla, fundaba y levantaba escuelas rurales, formador de una familia que sin alarde ha participado desde siempre en la transformación social desinteresadamente. También su memoria a veces era caótica. Entre las turbulencias naturales de una vida que se muda poco a poco a lugares que no comprendemos pero a los que todos llegaremos, el viejo profesor terminó sus dignos días tomando la mano de su nieta con estas últimas palabras: «Dime que la escuela ya es del pueblo hija—es del pueblo abuelo, es del pueblo—».

Resulta ejemplar que el vigor de nuestros abuelos, que sus últimas preocupaciones por este mundo, hayan sido de tal naturaleza. En su tiempo se forjó aquello que el Neoliberalismo no ha podido destruir. Cualquiera que les haya dado preocupaciones de éste carácter en sus últimos días, nos debe una explicación.

Las brigadas de la ciudadanía

Barrios, Juntas Auxiliares, Colonias, Municipios, Cabeceras Municipales, entronques y cruceros de calles, parques, reportan incesantemente y con entusiasmo su actividad: Chinconcuahutla, Teziutlán, Atlixco, el tianguis de Santa Lucía y de San Isidro, Santa Catalina en Huahuchinango, en San José Xilotzingo, Zaragoza, Hueyapan, las colonias Tepeyac, San Pedro y el mercado Zaragoza, Unidad Habitacional Amalucan, Santa María Xonacatepec, Azumiatla, Zacatlán, Ahuacatlán, Ahuatempan, Nopalucan, Tepeaca, Amozoc, Tlacuilotepec, El Moral, San Juan Tuxco, Beunaventura Tecalcingo, Tehuacán, Huehuetla, Unidad Habitacional San Aparicio, San Miguel Canoa, San Jorge, Tlatlauquitiepec, Cuetzalan, al Tosepan, Cuautempan, el Zacatal, Tlacuilotepec, Loma Bella, Chignautla, Santa Rosa, San Salvador, Colonia Magisterial (Amalucan), Santa Catarina y San Rafael Tlanalapa, cruces de calles como el de Boluvevard Norte y 15 de Mayo, mercado de la Purísima en Tehuacán, Acatzingo, Zoquitlán, El Rincón, Tliltepec y Papaloctipan, Lares de San Alfonso, San Martín Texmelucan, San Juan Ozelonacaxtla, por supuesto Zacapoaxtla, San Gregorio Atzompa, Tequila en Chignautla, Xilocuautla, Ocpaco, Xopanapa, San Pedro Cholula, San Felipe Otlaltepec (que llama la atención de no tener mesa receptora), Huejonapan, Infonavit Agua Santa, Coyotepec, parque Juárez y parque Ecológico en Puebla, Juan N. Méndez, y un largo etcétera. Algunos oportunistas presumen “reuniones de distritos” y ponen su mesita imaginándose reyezuleos que van a utilizar a la gente como votantes cautivos para su próxima postulación a algún puesto. La gente los reporta, hablamos de ellos y no sabemos cómo llamarles, “hola señor ex candidato” o cómo. También a ellos les da igual, forman parte de la élite de un partido local que siempre se lleva lo que puede. Claramente, la ciudadanía rebasa al partido. Ya se ha dicho, «demasiado pueblo para tan pocos políticos». La participación en las brigadas ciudadanas debe ser un ardor de cara para aquellos que buscaron explicar en la manipulación y la inacción ciudadana su vergonzosa derrota en las recientes elecciones en puebla capital. ¿Cuándo aceptarán que perdieron por mediocres y autocomplacientes? Las brigadas ciudadanas comprueban que la gente está activa. Hay más honestidad y patria en la gente que imprimió 200 volantes de fotocopias reduciendo su dinero de la semana, que en los locales oportunistas del partido que ahora, de buenas a primeras, quieren regalar volantes a cuatro tintas y mantas a granel, qué casualidad.

La restauración del neoliberalismo: el gran peligro

Lo que enfurece a la clase alta y media neoliberal y la clase ladrona es que la gente ha dado pasos pequeños en la transformación del país. Más vale un pequeño paso transformador que grandes brincos en el mismo lugar. Si estos pequeños cambios no se sostienen, lo que vendrá será un retroceso monstruoso que barrerá con la clase media —que prefiere la seguridad que tenía a arriesgarla—. De no continuar con en el esfuerzo de movilizarnos como pueblo, el retroceso sumirá a los pobres en una miseria aún más mortal, y empoderará a un grupo que, rabioso, indignado, resentido y lleno de odio, restaurará los privilegios neoliberales con más crueldad.

Para muestra un botón

¿Será Puebla capital el laboratorio de esta avanzada de restauración ahora que la catastrófica gestión claudista hizo que la gente prefiriera a los viejos monstruos antes que crear nuevos? Nada me gustaría más que equivocarme y que Rivera entrante haga las cosas mejor que Rivera saliente. A muchos burócratas del Ayuntamiento, el coaching, los cursos de personalidad y los lavados del primer y segundo cerebro siguen haciéndoles creer que van vestidos o vestidas cuando en realidad van desnudes, como aquel famoso rey del cuento. La situación daría risa si no hubiese costado tanta sangre y pesares haberles dado la confianza que defraudaron y tiraron a la basura, eso sí, vestides con ropa de marca. Solo para aclarar: en Puebla el poder no se le devolvió a la derecha como finalidad sino como consecuencia de quitarle el poder a quienes pensaron que la gente vota a Morena por fanatismo a Obrador. Se equivocaron. Ante la mediocre por decir lo menos, actuación de Morena en Puebla, la gente, rebasando el partido, se organiza para llamar a la consulta que, por algo, es ciudadana.

¿Debemos ir a votar la consulta?

Si usted tiene suficiente claridad para saber que la Restauración del Neoliberalismo espera pacientemente por las fallas Morena, si sabe usted que Loret de Mola podría ocupar el lugar de Genaro Villamil en la restauración, que Brozo sería seguramente Secretario de Educación y sus “nachas” diputadas y senadoras, o que Krauze se encargaría de hacerle ver su suerte a Taibo, que pagaríamos impuestos para que nos espíen, si usted sabe que las pensiones a los adultos mayores se esfumarían en la nada, que las empresas regresarían a no pagar impuestos, que las universidades públicas terminarían por irse al excusado en el mar de corrupción que las anega… entonces atendamos el llamado de la consulta ciudadana. Que sepan todos los funcionarios que sus acciones con fuero estarán sujetas a juicio. Votemos para que aquellos que sentaron las bases de la miseria más reciente del país —Salinas, Zedillo, Fox, Felipe Calderón, y Peña Nieto— sepan que la transformación del país apenas comienza y que está en manos del pueblo.

Conclusión

La consulta es un ejercicio de democracia directa que rebasa a su prima hermana la democracia representativa, podemos hasta componer los errores que los funcionarios y funcionarias incompetentes. Por lo tanto, el rechazo a la consulta no es otra cosa que una patología llamada Complejo de Estocolmo: enamorarse del agresor. La consulta muestra ser pues un instrumento democrático aún más potente que un partido político cuando éste es incapaz de estar a la altura de la gente y de la acción popular.

Salgamos a votar la consulta este primero de agosto. Sí al juicio a ex presidentes. La

Consulta es una barricada contra la restauración del Terror Neoliberal.

