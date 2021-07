CCE de Puebla buscaría otro predio si pierde el de la Atlixcáyotl

-Publicidad-

Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, presidente del CCE de Puebla, afirmó que se buscaría otro predio si pierden el que les fue donado por el gobierno estatal en 2004, aunque sostuvo que el caso está en litigio y podría durar varios años.

En entrevista, luego de la firma de convenio de colaboración con Christus Muguerza, el líder del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) dijo que la situación del predio está en los juzgados porque no se pudo llegar a un acuerdo con el actual gobierno, pero, de no conservarlo, “no iba a pasar nada”, agregando que “hay muchos terrenos en Puebla”.

Luego de que, el 7 de julio, el gobierno estatal informó que se logró rescindir el contrato de donación por el que se le otorgaba al organismo el predio en la Reserva Atlixcáyotl, ya que el CCE no realizó sus obras planteadas, este martes, Rodríguez Pacheco, dijo que en abril de 2020 se buscó entablar un diálogo con el gobernador Miguel Barbosa Huerta, y presentarle un proyecto en el cual invitaría a gente del interior del estado a vender sus productos, pero debido a la pandemia de Covid-19, no se logró concretar, hasta la fecha.

Agregó que tienen toda la voluntad para entablar del tema y arreglar la situación, la cual no “fracturará” la relación con el mandatario.

“Nosotros no defendemos a rector de Udlap”

Al ser cuestionado sobre el nombramiento de Armando Ríos Piter, como nuevo rector de la Udlap por parte del nuevo patronato, y el conflicto de la institución, Rodríguez Pacheco afirmó que ellos no defienden dicha figura (haciendo referencia al anterior, Luis Ernesto Derbez Bautista), sino que están a favor de la universidad.

Subrayó que la Universidad de las Américas Puebla (Udlap) es una de las empresas más importantes de Puebla que generan cientos de empleos y estudiantes.

Indicó que no detallaría más porque evitan meterían en temas internos, sin embargo, no descartó que en un futuro se reúnan con Ríos Piter.

Cabe señalar que, según el estatuto orgánico de la Udlap, en su artículo séptimo, los candidatos al rector serán seleccionados por el CCE mediante la creación de un comité de búsqueda, hecho que no se cumplió para el nombramiento.

También, el presidente del CCE explicó que la situación del estado en cuanto a inversiones es preocupante, ya que, hasta ahora, no ha habido una importante y las que están se concretaron antes de la pandemia.

Subrayó que algunos estados rebasan a Puebla en este tema, como lo son Tijuana, León, Querétaro y Aguascalientes.

Expresó que es importante que los inversionistas del exterior vean al estado como un lugar confiable para realizar sus acciones, por lo que será necesario reforzar la relación con el gobierno y solucionar los problemas, como el caso de la Udlap, ya que no dan buena imagen al exterior.