-Publicidad-

La siguiente semana se definiría el tema de la interrupción legal del embarazo antes de las 12 semanas, pues se mantiene en análisis en comisiones y en caso de que no sea aprobado en estas, no pasará al pleno, además de que la resolución que emitió la SCJN no cambia el proceso.

En entrevista, la presidenta del Congreso de Puebla, Nora Merino Escamilla, manifestó que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró inconstitucional la penalización a mujeres víctimas de violación que abortan, en Puebla ya está contemplada.

La diputada morenista sostuvo que tienen un compromiso con los colectivos que han promovido este tema y si bien la sentencia del máximo tribunal de justicia en el país “abona a esta lucha”, se debe analizar en las comisiones en base a lo recabado en los foros que se hicieron.

“Además de lo que se analice y revise, se debe hacer cabildeo en las comisiones de Salud y Procuración de Justicia, por eso las iniciativas siguen así; yo creo que será la siguiente semana cuando se defina qué va a suceder con este tema” asentó.

Y es que insistió en que es en esta instancia donde debe abordarse el tema desde todas las perspectivas, pues en caso de que no proceda la iniciativa se desecha y no llega a pleno, mientras que en caso contrario llegará y se someterá a votación.

Merino Escamilla manifestó que la ley ya establece tres causales para permitir el aborto, que es porque haya sido por violación, por estar en riesgo la vida de la madre o porque el producto presente deformaciones.

Cabe mencionar que fue en noviembre pasado cuando un grupo de feministas tomó simbólicamente el Congreso local en protesta para despenalizar el aborto, lo cual en un principio se había pactado para marzo, lo cual no de cumplió.