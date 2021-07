Messi se queda oficialmente sin equipo

-Publicidad-

Lionel Messi, máximo estandarte del Fútbol Club Barcelona, ha quedado formalmente como un agente libre luego de que expiró el contrato que entrelazaba al futbolista y a la institución deportiva sin la firma previa de una renovación.

El convenio que unía laboralmente a Lionel Messi y el Fútbol Club Barcelona, que databa desde noviembre del 2019, llegó a su fin a la medianoche del 1 de julio, aunado a la falta de una renovación o extensión del contrato previa dejó al astro argentino oficialmente sin equipo y sin restricción alguna para emigrar al equipo que más le plazca.

No obstante, la salida del futbolista no parece algo de lo que “los blaugranas” se hayan preocupado, pues según lo reportado por el programa de televisión español “El Chiringuito de Jugones”, a diferencia del año pasado en el que Messi buscaba salir de la institución, con la nueva directiva encabezada por Joan Laporta, a pesar de no existir un contrato vigente, el argentino y los culés siguen en marcha para firma de un nuevo convenio para que el jugador siga vistiendo la casaca “10” del equipo

La razón por la cual se ha llegado al fin del pacto laboral sin renovar no involucraría los intereses entre el equipo y el atacante, pues se trataría de a un tema de «Fair Play Financiero» impuesto por LaLiga, concepto que establece que los conjuntos solo pueden gastar en salarios y fichajes una cantidad límite relacionada con los ingresos que reciben. Con ello se busca que las escuadras no se comprometan a pagar dinero que no tienen, así como evitar las inyecciones monetarias externas a las conseguidas legítimamente por los clubes.

Es por ello que, al renovarse su sueldo, uno de los más altos del club, superaría la cantidad permitida de la que puede disponer la institución, lo que ha hecho que se especule en que la firma final entre Messi y el Barça se haya pospuesto para cuando los catalanes pongan en orden sus finanzas, lo que resume en la búsqueda de entrada de patrocinios y las negociaciones de salidas y disminución de salario con otros futbolistas.

En cuanto no se selle el acuerdo, el Barcelona no puede utilizar ninguna publicidad, imagen o vender mercancía ni playeras oficiales relacionadas al jugador. Por su parte, Messi, que está con su selección disputando la Copa América, es libre de recibir ofertas de otros equipos para irse sin costo, aunque también al estar desempleado cualquier lesión o percance que sufra no podrá ver el apoyó del club.

