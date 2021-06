Nuevas variantes Covid y la cada vez más lejana inmunidad de rebaño

-Publicidad-

Aunque hay algunas proyecciones indican que lo más probable es que esta tercera ola de contagios no será tan fuerte como la de diciembre, no nos podemos confiar, por una simple razón: la presencia de nuevas variantes del virus.

Basta con ver lo que está ocurriendo en Reino Unido o en Alemania. O para no ir más lejos, lo que está pasando en Colombia, Chile o Brasil. En todos estos casos, a pesar del importante avance de la vacunación y de que una buena parte de la población ya contaba con anticuerpos naturales por haber tenido Covid, las nuevas variantes los golpearon muy fuerte, alejando la posibilidad de alcanzar la ansiada inmunidad de rebaño.

Como ya lo hemos comentado en otros espacios, una población alcanza inmunidad de grupo o de rebaño, cuando el número de personas con anticuerpos es suficiente para detener la reproducción del virus. Entre más personas tengan inmunidad, menor la posibilidad de que una persona infectada encuentre a otra que no sea inmune.

Varios infectólogos han explicado que cuando el virus apareció en China, se encontró que una persona infectada podía contagiar a otras 2, lo que significaba que, dado su alto grado de transmisión, para alcanzar inmunidad de rebaño sería necesario que el 50 por ciento de la población tuviera anticuerpos, ya sea por exposición al virus o por vacunación.

Posteriormente, cuando el virus llegó a Europa, se determinó que una persona infectada podía contagiar a 3, lo que prendió las alarmas entre la comunidad científica ya que en poco tiempo el virus había mutado a una variante con un ritmo reproductivo mayor y, por tanto, era más contagiosa. Lo que, en los hechos, significaba que para detenerlo sería necesario que el 66% de la población contara con anticuerpos para alcanzar inmunidad de rebaño.

Sin embargo, luego nos enteramos de la aparición de la famosa variante británica, que ahora se le conoce como Alfa, que pronto se convirtió en la de mayor presencia en el mundo, así como de las variantes sudafricana —que ahora se le denomina Beta— y la brasileña —que ahora se le conoce como Gama— y que también han ido aumentando su presencia a nivel global. Lo que se descubrió es que alguien infectado con alguna de esas variantes podía infectar hasta 4 personas, lo que elevó el umbral de inmunidad de rebaño a 75 por ciento. Por eso ahora se habla de que el objetivo de la vacunación es lograr inmunizar a 7 de cada 10 habitantes para poder controlar la pandemia ya que estas son las variantes dominantes en el mundo.

El problema es que, con la nueva variante de la India, mejor conocida como Delta, estamos hablando de que una persona infectada es capaz de contagiar a otras 6, lo que significa que para alcanzar inmunidad de rebaño es necesario inmunizar al 83% de la población, y esta variante tarde o temprano sustituirá a todas las demás en todo el planeta.

¿Cuáles son las lecciones que nos deja este comportamiento del virus? Primero, que la solución al problema de la pandemia tiene que ser global y que es un error apostarle únicamente a la inmunidad de rebaño. Segundo, que además de la inmunización, tenemos que generar una cultura de la prevención y vigilancia que nos permita contener la pandemia a partir del uso generalizado de cubrebocas, la sana distancia, el acondicionamiento de espacios bien ventilados y realización de pruebas aleatorias a asintomáticos, así como secuenciación de resultados para detectar nuevas variantes.

Nada nos garantiza que el día de mañana no surgirá una cepa capaz de infectar a 7 o más y que supere el efecto preventivo de las vacunas. Así que más vale tomar todas las precauciones posibles para aminorar el impacto de esta nueva oleada. No vaya a ser que la variante Delta o, pero aún, la Delta Plus, sea la que nos golpee con fuerza.

*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7.